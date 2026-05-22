Este verano, vívelo mejor en las piscinas de Eurofitness

Además, el próximo 5 de junio abren las piscinas descubiertas de Eurofitness El Sorrall y Eurofitness Can Dragó, dos espacios perfectos para vivir el verano al aire libre y aprovechar al máximo los días de sol. Son lugares ideales tanto para quienes buscan un baño refrescante como para quienes quieren combinar deporte, ocio y bienestar en un mismo espacio. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web de Eurofitness, de manera fácil y cómoda, para empezar a planificar desde ahora los mejores momentos del verano.

Instalaciones Sorall / Cedida

Los clubes Eurofitness continuarán abiertos durante todo el verano para que los socios puedan seguir manteniendo sus hábitos saludables sin renunciar a las vacaciones. Porque cuidarse también forma parte de disfrutar, y el verano puede ser una gran oportunidad para seguir entrenando, probar nuevas actividades o simplemente encontrar ese momento del día dedicado al bienestar personal. Además, esta temporada llega cargada de nuevas propuestas pensadas para hacer de cada día una experiencia diferente, con iniciativas como el Challenge de Fitness o el SummerDrop, dos experiencias diseñadas para mantener la motivación, superar nuevos retos y disfrutar de la actividad física de una forma divertida y dinámica.

Estas piscinas son perfectas para vivir experiencias diferentes cada día, combinando movimiento, relax y buenos momentos.

Actividades dirigidas al aire libre, entrenamientos acuáticos, espacios de relax, campus y actividades familiares, nuevas experiencias wellness y servicios de entrenamiento personal convertirán los clubes en auténticos puntos de encuentro para disfrutar de un verano activo e inmejorable. Cada persona podrá encontrar su plan ideal: desde quienes quieren empezar el día con una sesión llena de energía, hasta quienes prefieren relajarse después del trabajo, compartir una tarde en familia o descubrir nuevas formas de entrenar. Ya sea para empezar el día con energía, marcarse nuevos objetivos deportivos o encontrar un momento de bienestar, las piscinas y espacios exteriores de Eurofitness ofrecen el equilibrio perfecto entre salud, deporte y diversión.

Eurofitness Can Dragó / Redacción

La propuesta de Eurofitness para este verano está pensada para todos los estilos de vida. Para quienes no quieren perder el ritmo de entrenamiento, para quienes desean iniciarse en una rutina más activa, para las familias que buscan planes compartidos y para quienes simplemente quieren disfrutar de un entorno agradable donde refrescarse y desconectar. Los espacios exteriores y las piscinas se convierten así en escenarios ideales para vivir experiencias diferentes cada día, combinando movimiento, relax y buenos momentos.

Y si este verano te vas de vacaciones, podrás seguir entrenando con Olimfit, la plataforma donde todos tus técnicos y técnicas de confianza te acompañarán con actividades dirigidas de lo más divertidas para que puedas hacer ejercicio allá donde vayas. Así, estés donde estés, podrás mantenerte activo, seguir conectado con tus rutinas favoritas y disfrutar del deporte también fuera del club, adaptando el entrenamiento a tus planes, horarios y destino de vacaciones.