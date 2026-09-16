FÚTBOL
Vinícius, Mbappé y Konaté se negaron a mostrar el mensaje de apoyo a Ceuta
Los tres jugadores del Real Madrid saltaron al césped enrollándose la camiseta de ‘Todos somos caballas’, para que no se viera el lema completo
En los prolegómenos del partido entre el Real Madrid y el Ceuta se ha producido un incidente en las filas del equipo al saltar el campo. Los dos equipos decidieron sumarse a la campaña en apoyo de Ceuta con unas camisetas en las que se podía leer 'Todos somos caballas'. Sin embargo, Vinícius, Mbappé y Konaté saltaron al césped del Martínez Valero con la camiseta de apoyo a Ceuta enrollada hasta la altura del pecho para que no se pudiera leer el mensaje completamente.
El resto de futbolistas de ambos equipos lucieron la camiseta durante la salida al campo y en el habitual saludo entre los futbolistas antes de retirarse la prenda y quedarse con la equipación de partido. Vinícius y Mbappé se la quitaron antes de emprender el pasillo de saludos protocolarios con los futbolistas del Elche, mientras sus compañeros todavía la llevaban puesta. Konaté, por su parte, también había saltado al terreno de juego con la camiseta enrollada y la mantuvo así durante los saludos con los rivales.
La iniciativa de llevar esta camiseta en apoyo a Ceuta se ha llevado a cabo durante los partidos de la sexta jornada por decisión de los equipos de Primera. Todos los futbolistas han salido al terreno de juego con una camiseta blanca con el mensaje ‘Todos somos caballas’. Incluido el bético Abde, que ha sido muy criticado en su país, Marruecos, y ha tenido que emitir un comunicado este martes para desentenderse de esta polémica.
Mbappé, Vinícius y Konaté han desatendido la orden del club volviendo a evidenciar que las estrellas blancas están muy por encima de lo que diga el Real Madrid. Un desplante al club por parte de los futbolistas que puede tener consecuencias. Las críticas de los madridistas en las redes sociales han desatado una gran controversia que habrá que ver si tiene consecuencias en el Real Madrid.
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