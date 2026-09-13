Catalunya vende cada año a Extremadura productos por valor de 240 millones de euros y le compra por 118 millones

Cuando María José Sánchez habla de los primeros años del negocio familiar Los Extremeños, que puso en marcha en 1994 junto con su familia en Pineda de Mar (Barcelona), admite que su propósito siempre fue ir algo más allá de vender jamones o quesos. "La idea original era acercar a Catalunya la calidad de esos productos extremeños que conocíamos y en los que confiábamos", cuenta. Pasados 32 años, ese primer comercio se ha convertido en una cadena de tiendas presente en localidades de Barcelona y Girona, galardonada por la Generalitat por sus diseños innovadores y que mantiene un pie en Catalunya y otro en Extremadura. "Lo que hemos hecho ha sido unir productos muy seleccionados de Extremadura con elaboraciones propias y productos de proximidad de Catalunya", relata esta emprendedora, en cuyos establecimientos puede uno encontrar una selección de los mejores jamones ibéricos y tortas del Casar compartiendo mostrador con longanizas, butifarras de huevo o fuets elaborados en su propio obrador. Para Sánchez, Catalunya y Extremadura "son dos tierras que forman parte de nuestra historia y de nuestra manera de hacer".

No obstante, el caso de este negocio familiar es excepcional, puesto que el vínculo emocional entre Catalunya y Extremadura es tan intenso –uno de cada cinco extremeños migrados viven en Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona-, como débil su relación comercial. Catalunya no mira hacia una de las comunidades más occidentales para colocar sus productos, hasta el punto de que exporta más a destinos tan lejanos como Hong Kong o República Dominicana.

Las empresas catalanas vendieron productos por valor de 239,7 millones de euros a Extremadura en 2023, últimos datos disponibles del portal estadístico Comercio Interregional. Venden el doble de lo que compran, pues de camino inverso se importan productos por valor de 118 millones de euros.

Gráfica que muestra la balanza comercial de Catalunya. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

De tierras catalanas parten principalmente productos industriales, como maquinaria y equipos mecánicos, dispositivos electrónicos o caucho y plásticos, entre otros. A corte de ejemplo, la empresa de lavadoras industriales Girbau, con sede en Vic, es proveedor de Dihex, compañía también del gremio y ubicada en Almendralejo. En sentido inverso, los extremeños mandan a Catalunya productos agroalimentarios, principalmente fruta fresca, jamón o aceite de oliva. Otro ejemplo, el productor de aceite La Chinata tiene dos oleotecas en la ciudad de Barcelona, una en el barrio del Raval y otra en el Poblenou.

Si bien estos vínculos comerciales son minoritarios, en tanto que para Catalunya el mercado extremeño representa el 0,5% de sus exportaciones y el 0,4% de sus importaciones. Es de hecho, el mercado dentro de España con menor interés para las compañías catalanas, que miran cada vez más hacia Europa con sus exportaciones e importaciones.

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Extremadura, por su parte, prioriza eminentemente a sus territorios limítrofes, especialmente Madrid y Andalucía. Volviendo a los datos del portal estadístico Comercio Interregional, los extremeños venden 31 veces más a la capital española que a Catalunya y 27 veces más a las empresas andaluzas. La autonomía más oriental de España representa para los extremeños únicamente el 1,3% y el 2,6% de sus exportaciones e importaciones, respectivamente.

Nueces y pistachos cultivados en Badajoz y comercializados por el grupo catalán Borges. / El Periódico

Nueces, jamones y química

Pero más allá de lo que vendan o compren catalanes y extremeños, lo cierto es que tanto un territorio como el otro han resultado atractivos para las inversiones empresariales. El conglomerado agroalimentario Grupo Català, por ejemplo, es proveedor de Mercadona y dispone de diversas fincas, centros y almacenes en Extremadura, más concretamente en Mérida, Badajoz y Don Benito, desde donde manda fruta de hueso y semilla a toda España.

Y hasta el año pasado, el grupo catalán Borges era propietario de 724 hectáreas de terrenos plantados con nogales, pistacheros y almendros, situados entre los términos municipales de Badajoz y Montijo, que gestionaba a través de su filial Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN). En 2025, la compañía decidió centrarse en la comercialización e industrialización de los frutos secos y dejar de lado la producción agrícola directa, por lo que las fincas extremeñas fueron vendidas por unos 80 millones de euros al fondo Natural Capital Fund.

La que sí mantiene aún en marcha sus inversiones en Extremadura es la multinacional de origen leridano Vall Companys, que en colaboración con la cárnica La Comarca (con sede en Lorca, Murcia), ha adquirido hace unos meses por 14 millones de euros uno de los mayores secaderos de jamones de la provincia de Badajoz, concretamente el ubicado en Altos de Torrehermosa y que era propiedad del Grupo Alimentario Extremeño (Gaex). "Actualmente, la empresa Secalto es un secadero con dos millones de puntos de cuelgue, de la que Vall Companys es socio minoritario, con un 40% de la propiedad", informa la compañía a este diario.

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Planta de Iqoxe, propiedad del grupo extremeño Cristian Lay (CL Group), en el polígono petroquímico de Tarragona. / EPC_EXTERNAS

En sentido contrario, Catalunya es tierra de inversiones para empresas extremeñas como el grupo Cristian Lay (CL Group), dedicada a la fabricación de joyería, bisutería y productos de coméstica, aunque en los últimos tiempos ha diversificado su negocio hacia los sectores químico y energético a través de su rama industrial. La compañía propiedad de la familia Leal, con sede en Jerez de los Caballeros (Badajoz) gestiona la planta petroquímica de IQOXE, en Tarragona, y posee la empresa Matias Gomà Tomàs, con un centro de producción en La Riba, también en la provincia tarraconense. En los últimos meses ha mostrado también interés por quedarse con las fábricas papeleras que DS Smith- International Paper tiene en Montblanc y Valls, en la misma demarcación catalana.