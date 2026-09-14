Vivir al margen
Arnau vive aislado en la montaña con 25 años: "Ha llovido bastante estos días, ha hecho también mucha calor y mucho sol, por lo que seguramente tengamos bastantes cosas que cosechar"
El joven presenta algunos de los alimentos que cultiva en su huerto: "Tenemos por aquí las tomateras, tengo también varias calabazas y aquí están los pimientos"
Bernat (40 años), después de estar en prisión, construyó una cabaña autosuficiente por cero euros: "Yo vivo de la recolecta de setas, de plantas medicinales y de todo el material que reciclo"
María (32 años) vive en un bosque sin electricidad de red ni agua caliente: “Te puedes quedar en tu sofá, bien tranquilo, viendo los pájaros pasar”
Con 18 años, la mayor parte de chicos y chicas destinan todo su tiempo a los estudios, a salir de fiesta, quedar con amigos o jugar a videojuegos. Aun así, hay gente que sigue apostando por una vida más tranquila. Este es el caso de Arnau, un chico de Barcelona que a esa edad decidió que prefería una vida ajena a todo eso: lejos de la ciudad y con la caza como principal actividad.
Arnau, que actualmente tiene 25 años, nació y vivió hasta los 18 años en Barcelona. Según su testimonio, nunca se sintió cómodo en la capital de Catalunya. Ante esta situación, se le presentó una grandísima oportunidad: aprovechar la casa del pueblo de sus padres, a la que iba todos los fines de semana, para vivir en un pueblo en medio de las montañas catalanas.
Vida en la naturaleza
A partir de ese momento, Arnau centró su vida a la naturaleza, la crianza de conejos como negocio, la caza y, en general, la autosuficiencia. Además, también empezó a publicar contenido de su día a día en su canal de YouTube 'Corraleros', en el que cuenta con 88.000 suscriptores a inicios de septiembre.
En uno de sus últimos vídeos, Arnau ha explicado cómo van evolucionando su hogar y su vida rodeados de naturaleza y animales. Para empezar, el joven expone el estado de su huerto, al cual dedica mucho tiempo: "El huerto está espectacular. Ha llovido bastante estos días, ha hecho también mucha calor y mucho sol, por lo que seguramente tengamos bastantes cosas que cosechar".
Pura autosuficiencia
En su intento por conseguir una vida completamente autosuficiente, Arnau muestra varios de sus animales, que van desde gallinas, gallos y conejos hasta cabras y gatos. "Aquí están las cabritas. Es el macho nuevo, el de ahí arriba, y es precioso. Estas son cabras alpinas puras. Estas hembras de aquí son las que usamos para obtener leche y esperemos que críen algún día", expone mientras muestra a estos animales en plena naturaleza.
Otro pilar crucial en su vida autosuficiente es el huerto. El joven explica algunos de los diferentes tipos de alimentos que cultiva: "Tenemos por aquí las tomateras, que están enormes. Hay tomateras de hasta 2,5 metros de altura. También tengo varias calabazas y aquí están los pimientos, que están gigantes. Aún quedan pimientos para rato".
Problemas de la vida autosuficiente
Justo en este huerto, Arnau se encuentra con un dilema: "Mirad, está todo lleno de malezas. Es que el huerto está en un punto que no sé si vale la pena limpiarlo y dejarlo bien o ya dejar que las plantas acaben de producir fruto y, ya en invierno, tranquilamente prepararlo para la temporada que viene. Meter aquí las cabras; luego, cuando se acabe todo, para que limpien las malezas y listo. No sé qué hacer".
Finalmente, expone otro de los grandes problemas de la vida autosuficiente: controlar a todos los animales. "Aquí tenemos a los pavos reales y oficialmente falta uno. No sé qué ha pasado, la verdad, pero falta un pavo real y la verdad que es una lástima. He visto a un gato en la parcela esta mañana. No sé si ha podido ser él o qué. Es muy duro cuando te desaparece un animal".
- Audiencias TV ayer: 'La Sexta Xplica alcanza a 'Malas Lenguas' en su duelo más reñido, 'La ruleta' vuelve líder a la noche y 'La Vuelta' logra máximo de temporada
- Un error garrafal de la acusación retrasa el auto de juicio oral de la esposa de Sánchez y obliga al juez Peinado a buscar un apaño para salvar sus dos años y cinco meses de instrucción
- Marc (25 años), tras 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor
- Tres generaciones entre Extremadura y Catalunya: 'Mis hijos se sienten catalanes, pero también un poco extremeños
- Moncloa gastó ocho millones en una plataforma de inteligencia que no funcionó en la crisis de Ceuta
- Ron Wood, corazón ‘stone’ y memoria fibrosa del rock’n’roll en un memorable concierto en Barcelona, “mi segundo hogar”
- La Garrotxa pide 'frenar' el crecimiento de población porque está 'al límite' y advierte de problemas de infravivienda
- Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: 'Catalunya no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades