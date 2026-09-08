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En 'Y Ahora Sonsoles'

Rodolfo Sancho corta a Sonsoles por una pregunta sobre su hijo Daniel Sancho y estalla contra el acoso mediático sufrido: "Demencial"

El actor reaparece en el plató de Sonsoles Ónega para denunciar la deshumanización de la prensa durante el proceso judicial en Tailandia, reconociendo que la presión y las provocaciones sufridas han sido "tremendamente incansables"

Sonsoles Ónega / Rodolfo Sancho en 'Y ahora Sonsoles'

Sonsoles Ónega / Rodolfo Sancho en 'Y ahora Sonsoles' / ANTENA 3

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Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
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El actor Rodolfo Sancho se ha sentado este martes en el plató de 'Y Ahora Sonsoles' para conceder una entrevista en la que, tras esquivar inicialmente los detalles que la presentadora quería saber sobre Daniel Sancho con un tajante "prefiero hablar de mí", ha terminado abordando el enorme peaje personal que le ha costado la cobertura mediática del caso.

Durante la charla con Sonsoles Ónega, el intérprete ha reflexionado sobre el durísimo asedio al que se vio sometido tanto en España como durante sus desplazamientos al país asiático. Lejos de maquillar la situación, Sancho ha calificado de "demencial" el comportamiento de ciertos sectores de la prensa: "En Tailandia me perseguían hasta el hotel con la moto. En el corrillo, no voy a decir nombres, me empujaban para provocar, buscando una reacción mía".

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Ante la puntualización de la presentadora, que definía la vivencia como "doloroso", el actor matizaba su postura optando por el término "tremendamente incómodo" para describir una persecución constante que, según sus propias palabras, ha logrado sobrellevar gracias a su particular forma de enfocar la resiliencia y de blindarse emocionalmente ante la presión pública. Pese a todo, Sancho también quiso matizar que existen profesionales de la información que luchan contra estas malas praxis, poniendo como ejemplo al periodista Santi Burgoa, autor de una tesis doctoral sobre el acoso a personajes públicos.

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