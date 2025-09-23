¿Es el día de La Mercè una jornada otoñal pasada por agua o de verano seco y soleado?

La Mercè, al menos estos últimos 25 años, ha sido poco dada a que tengamos que abrir el paraguas y más dada a soportar los últimos estertores del clima veraniego, pero en 2025 cabe la posibilidad aún no del todo confirmada al 100% -los modelos meteorológicos así lo indican a día de hoy aunque la incertidumbre sigue siendo alta- que para el 24 de septiembre, que es la jornada festiva y el día central de actos, esto cambie y nos aproximemos a un clima más otoñal, con temperaturas más suaves y cierta probabilidad de lluvia.

Lo datos pluviométricos del Servei Meteorlògic de Catalunya (Meteocat) de tres de las principales estaciones que hay en Barcelona -Raval, Zona Universitaria y el observatoro Fabra- corroboran que La Mercè se suele celebrar en seco y, la mayoría de veces, con cielo despejado. Y es que solo en cinco ocasiones de los últimos 25 años se ha registrado precipitación y con cantidades de lluvia de poca consideración.

Cabe destacar por eso los 9,4 mm registrados en la estación meteorológica del Raval en 2011 en un día que la lluvia se repartió durante las horas diurnas. Y es que lo habitual es que, como sucedió en 2003, 2004, 2006 y 2022, las precipitaciones se produzcan durante la madrugada -la noche del 23 al 24 de septiembre- que es también uno de los momentos cumbre de las fiestas con multitud de conciertos al aire libre.

Calor diurno y más noches tropicales

Aunque ya nos adentramos en el otoño a efectos meteorológicos la fiesta mayor de Barcelona suele aferrarse fuertemente al ambiente más veraniego. Así, en los últimos 17 años la media de la temperatura máxima en el centro de la capital catalana roza los 26 ºC (25,9 ºC) llegando incluso a alcanzar el pico de los 30 ºC el 24 de septiembre de 2012. Tendríamos que subir a Collserola para encontrar algún año en el que el termómetro no rompiese el techo de los 22 ºC -2002, 2008 y 2015- .

Aun así, la tónica de la última década es de la estabilización de las temperaturas máximas y de incremento de las mínimas en el que en varias ocasiones el termómetro no ha bajado de los 20 ºC como ha sucedido en el trienio 2018-2020 en la estación meterológica del Raval. La media de temperatura mínima en esa misma estación en el día de La Mercè desde 2015 hasta la actualidad ha sido de 19,4 ºC. O sea, noches no tropicales a nivel reglamentario, pero sí sofocantes en cuanto a la sensación térmica de los barceloneses.