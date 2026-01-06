Temporal de nieve y lluvias en Catalunya, hoy en directo | Última hora de la alerta por la borrasca Francis en toda España

El paso de la borrasca Francis por la Península Ibérica está provocando un desplome generalizado de los termómetros y nevadas en varios puntos de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado varios avisos por frío, nieve, heladas y lluvias en varios puntos del país entre este lunes y hasta, como mínimo, el miércoles.

Siga en este hilo la evolución y el impacto de este frente frío.