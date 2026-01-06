En Directo
Alerta plan Neucat
Temporal de nieve y lluvias en Catalunya, hoy en directo | Última hora de la alerta por la borrasca Francis en toda España
La borrasca Francis trae temperaturas gélidas en toda España y posibles nevadas en cotas bajas
El paso de la borrasca Francis por la Península Ibérica está provocando un desplome generalizado de los termómetros y nevadas en varios puntos de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado varios avisos por frío, nieve, heladas y lluvias en varios puntos del país entre este lunes y hasta, como mínimo, el miércoles.
Siga en este hilo la evolución y el impacto de este frente frío.
Catalunya desactiva la alerta por nevadas, pero prevé temperaturas "extremadamente bajas"
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este lunes la alerta Neucat por nevadas en Catalunya, después de que el episodio más intenso de nieve ya haya finalizado, pero ha señalado que prevé temperaturas "extremadamente bajas" los próximos días. Ha indicado que se pueden producir "fuertes heladas" en el interior y más suaves en el litoral, provocando que la nieve que ha caído este lunes se convierta en placas de hielo en muchos municipios y ha llamado a extremar las precauciones en la conducción, informa el cuerpo en un comunicado. Por otra parte, ha mantenido activada la alerta Ventcat por la previsión de rachas de viento "muy fuertes" en el Empordà, con golpes superiores a los 108 km/h, y que los episodios se extenderán al Pirineo y el Prepirineo donde puede haber rachas superiores a los 90 km/h.
El Ayuntamiento de Barcelona esparce sal ante el riesgo de heladas
El Ayuntamiento de Barcelona ha esparcido sal en los puntos de la ciudad con más riesgo de helada, ha suspendido la limpieza con agua y la ha sustituido por equipos de barrido, ante el descenso de las temperaturas y la situación meteorológica. Fuentes del consistorio ha explicado este lunes que, en función de la evolución de la temperatura, estas medidas preventivas se podrán intensificar con el uso de vehículos con pala quitanieves y repartidores de sal. Los equipos responsables de los servicios de urgencias y emergencias Sociales monitorizan la previsión meteorológica de frío y las condiciones atmosféricas por si hay que activar recursos adicionales.
El Meteocat eleva el nivel de alerta por viento en Catalunya
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevado el nivel de alerta por viento en las comarcas catalanas, con previsión de rachas de componente norte de hasta 30 km/h en litoral central, desde el Maresme hasta el Baix Penedès, en el Alt Empordà y en las comarcas centrales de Lleida, hasta el Pirineo. Este martes, la alerta se extenderá a toda Catalunya.
La nieve mantiene quince tramos de carreteras afectados en España
El temporal de nieve continúa afectando este lunes, víspera del día de Reyes, a unas 15 carreteras en España, entre las que se encuentra la A-3, transitable, pero con precaución en zonas de las provincias de Cuenca y Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico. La nieve afecta a esta autovía en los entornos de Minglanilla (Cuenca) y Jaraguas (Valencia), según la DGT. En la red secundaria, la nieve mantiene intransitables la AL-5405, en Escullar (Almería); la A-395 y la A-4025, en Sierra Nevada (Granada); la DSA-191, en Candelario (Salamanca); y las NA-2011, en Pikatua y la NA-2012, en Irati, ambas en Navarra. Además, la lluvia sigue afectando a la circulación en la provincia de Cádiz, donde se mantienen cortadas tres carreteras secundarias: la A-390, en Chiclana de la Frontera; la CA-3400, en Rincones, en ambos sentidos, y la CA-4107, en Torrecera. La DGT pide especial precaución por los avisos de nivel naranja activados por nevadas en Cantabria y Burgos, y los de nivel amarillo en zonas de Galicia, Castilla y León, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Transit retira las alertas sobre las carreteras afectadas por la nieve
El Servei Català de Trànsit ha retirado las advertencias sobre el uso de cadenas y carreteras cortadas a todas las vías de Catalunya, incluidas las de Lleida, donde eran necesarias por placas de nieve o hielo en la calzada. Concretamente, la nieve ha complicado la circulación en la C-12, entre Maials y Torrebesses, así como en la A-2 entre Tàrrega y Veciana; la C-242 entre Torrebesses y Ulldemolins; la C-233 entre Bovera y Castelldans; la C-563 entre Josa y Tuixén y la C-462 entre Coma y la Pedra y entre Josa y Tuixén.
Durante la tarde podrían darse nevadas débiles en el Penedès y Barcelona
Protecció Civil informa que durante la tarde podrían darse nevadas débiles en el Penedès y Barcelona. "De cara al anochecer y noche, la probabilidad de acumulación de nieve quedará acotado en las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonés, Garraf, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental y Vallès Oriental", afirma un comunicado emitido por la entidad, donde se habla de la probabilidad de acumulaciones de nieve de espesor superior a 2 cm en cotas de más de 200 metros.
Más de 150 llamadas a emergencia relacionadas con la nieve y el frío
El teléfono de emergencias 112 ha recibido, hasta las 12h del mediodia, un total de 151 llamadas relacionadas con la nieve y el frío, que han generado 120 incidentes. La mayoría de comunicaciones se han realizado desde Lleida (46,3%), seguida de Barcelona (27,1%), Tarragona (23,8%) y Girona (2,6%). Las llamadas al 112 han sido, principalmente, para pedir información e incidencias de tráfico y climatología. Las comarcas desde donde se han hecho más comunicaciones hasta ahora son: Segarra (28,9%), Anoia (18,1%) y Conca de Barberà (15,7%).
La Catalunya central se tiñe de blanco ante las nevadas de este lunes
El episodio de nieve en cotas bajas ha dejado un paisaje encalado en varios puntos de la Catalunya Central. Los copos de nieve empezaron a caer con intensidad a lo largo de la mañana y dejaron imágenes de postal en comarcas como el Moianès, donde la mayoría de municipios quedaron teñidos de blanco. La nevada también ha enharinado la capital del Bages. Sí se han encalado zonas más elevadas de la región como Cardona, Berga y algunos municipios del Lluçanès. En Osona, la nieve ha sido bastante testimonial esta mañana. En puntos como Sant Julià de Vilatorta ha quedado un grosor de poco más de un centímetro. Otros lugares como Calldetenes también han quedado blanqueados y después se ha ido fundiendo. En Vic, sin embargo, la nieve no ha acabado de cuajar.
Los primeros copos de nieve se dejan ver en el Tibidabo de Barcelona
Según reportan varios vecinos a través de redes sociales, este mediodía se han observado los primeros copos de nieve en la zona del Tibidabo de Barcelona. Se trata de la primera nevada del invierno en la ciudad.
Decenas de municipios catalanes pasan el día entre copos de nieve
La nieve ha dejado grosores de entre tres y cuatro centímetros de forma generalizada en decenas de municipios catalane, con acumulaciones que han superado los cinco centímetros en algunos puntos del prelitoral de Tarragona y Barcelona. Así lo ha explicado el jefe de predicción del Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, quien ha precisado que incluso se han superado los 10 centímetros en Santa Coloma de Queralt, en la Conca de Barberà. Se prevé que la nieve se vaya "restringiendo" esta tarde hacia la zona prelitoral de Barcelona y Tarragona. El episodio de nieve no provocó por el momento ninguna incidencia grave, según dijo la subdirectora operativa de Protección Civil, Imma Solé, que pidió precaución en los desplazamientos por las heladas que puede provocar el frío.
