Catalunya activa un aviso generalizado por frío extremo ante la bajada de temperaturas provocada por la borrasca Francis

Tras dejar un lunes nevado en media Catalunya, la borrasca Francis provocará a partir de este martes un marcado descenso de los termómetros en todo el territorio. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado un aviso generalizado por frío extremo en prácticamente todas las comarcas hasta como mínimo mañana miércoles. También se han activado varios avisos por viento en la franja pirenaica y en parte del litoral catalán, incluida en el Barcelonès y Baix Llobregat, ante rachas que podrían superar los 90 km/h y un aviso adicional por mal estado de la mar en la costa del Empordà. La jornada de este martes, día de Reyes, se perfila como especialmente gélida en toda Catalunya ya que, tras un despertar a cero grados en muchas localidades, se espera que los termómetros se mantengan inusualmente bajos para la época.

En algunos casos se estima que los termómetros han bajado hasta 10 grados respecto a los valores registrados hace unas semanas

El paso de la borrasca Francis está provocando un descenso generalizado de las temperaturas en toda España y en parte de Europa. Este fenómeno se explica, en gran parte, porque el paso de esta perturbación está asociado a la entrada de una masa de aire muy frío procedente de zonas cercanas al Ártico que, en su paso por el territorio peninsular, está sustituyendo al aire más templado que teníamos en días anteriores y provocando un notable descenso de las temperaturas. La situación también se está viendo acompañada de cielos cubiertos, lluvias, nieve en cotas bajas y fuertes rachas de viento, lo que contribuye a que el suelo y el ambiente pierdan calor con mayor rapidez y las temperaturas bajen hasta 10 grados respecto a días anteriores.

Bajas temperaturas

Este martes casi toda Catalunya se ha despertado con el termómetro bajo cero y, según indican los modelos, en la mayoría de localidades no se pasará de los 10 grados ni en el momento más cálido de la jornada. La única 'isla de calor' en medio de este panorama tan frío será Barcelona, donde los termómetros oscilarán entre los 3 grados de mínimas y los 12 de máximas. Donde, por el contrario, hará falta sacar algún que otro abrigo extra será en puntos como el municipios de Das (Girona) y Prades (Tarragona) ante unos termómetros que han llegado a los -12,7 grados durante las primeras horas de este martes.

El frío se intensificará con el pasar de las horas y llegará a su punto álgido entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles. Para entonces, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activado un aviso naranja por frío en prácticamente toda Catalunya. También ha ampliado los avisos por viento tanto en la franja pirenaica como en el tercio sudoeste ante la posibilidad de rachas de viento violentas. La nieve podrá volver a aparecer durante esta jornada pero en este caso, a diferencia de lo que vivimos el lunes, solo quedará concentrada en los Pirineos, entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran.