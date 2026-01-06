SORTEO DE REYES
Un restaurante de menú regentado por una familia china da el Gordo del Niño en Sabadell
"Hasta ahora, el premio más grande que habíamos dado era una quiniela de 13", explica la propietaria
Dos administraciones de Terrassa y una de Rubí completan el rastro del Gordo en el Vallès Occidental
"Sí, hemos dado el Gordo, pero no sé si vamos a poder atenderte porque es la hora de la comida y todos estamos dando servicios ahora", explican por teléfono desde la administración de lotería de la Ronda Europa de Sabadell que ha dado el primer premio de la Lotería del Niño 2026.
Una extraña explicación que solamente se entiende al llegar al lugar: la administración de lotería es una maquina al fondo del Bar Restaurante Naise, un local donde dan menús diarios y que permanece abierto (y abarrotado) el día de Reyes.
El Naise está regentado por una familia de origen chino, que no deja de sacar platos para un centenar de comensales durante la hora de la comida. Mientras, Chen, una de las propietarias, atiende brevemente a EL PERIÓDICO. "Perdona que no pueda estar más tiempo hablando, es que estamos hasta arriba", se disculpa.
Quiniela de 13
Esta familia se quedó con el Naise hace dos años. En este periodo no han dado un premio tan grande como el de este martes: "hace unas semanas dimos una quiniela de 13 aciertos. 6.500 euros. No habíamos dado el Gordo en ningún otro sorteo antes", explica Chen desde el otro lado de la barra.
"No sabemos a quién le ha tocado. De momento no ha venido nadie a decirnos que hayan sido premiados", relata, dejando claro que "nosotros no hemos comprado ese número. Si no, te aseguro que no íbamos a estar aquí trabajando hoy", confiesa entre risas.
Ni lo han comprado ellos, ni conocen a los premiados, ni saben cuántos millones han repartido: "Hasta que no salga la cifra oficial en la web de Loterías, no tenemos ni idea de cuánto dinero se ha repartido aquí", explica a este diario. Esta situación se debe a que "los números vendidos aquí del Gordo han sido todos sellados en la máquina, que daba el número que ella quería".
Números aleatorios
"No teníamos una ristra de décimos con ese número, por lo que no sé decirte a quién le ha tocado. Simplemente, cuando alguien venía a comprar un número y no pedía un número concreto, le dábamos al botón del número aleatorio y a veces tocaba ese. También lo hemos vendido cuando alguien pedía esa terminación concreta, en 3", aclara, antes de seguir cobrando cafés y sirviendo platos a la concurrencia.
La versión de Chen explica por qué este año el Gordo ha estado tan repartido: décimos aleatorios que salen de una máquina. Atrás quedaron los tiempos en los que había que quedarse el número concreto de la ristra que le tocaba a la administración de turno. Ahora, con la venta por internet y este sistema de venta, es posible que ese mismo número esté repartido por toda España.
Ha sido el caso de este 06703 agraciado en este primero sorteo de 2026 y que ha dejado un reguero de millones en el Vallès Occidental. Curiosamente, tres de las cuatro ciudades más pobladas de esta comarca (Terrassa, Sabadell y Rubí) han vendido este número. En Terrassa, dos administraciones (Avinguda Béjar y Carrefour Can Parellada) han sellado décimos con este número. En Rubí, la administración de la Rambla Francesc Macià también ha repartido la suerte. Todas ellas permanecían cerradas el día de Reyes. Todas salvo el bar de Chen, donde nadie ha dejado de repartir menús en ningún momento.
