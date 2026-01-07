Carlos González, pediatra, desvela las claves de las relaciones entre hermanos: hay uno que "sí que tiene motivos serios para tener celos"

El pediatra y divulgador Carlos González ha analizado, en una reciente intervención en su pódcast 'Criando sin miedo', los motivos biológicos y emocionales que explican los celos entre hermanos.

Según el experto, esta reacción es un mecanismo de defensa evolutivo que ha permitido a los niños aumentar sus posibilidades de sobrevivir a lo largo de la historia.

Posibilidades de sobrevivir

González afirma que los celos entre hermanos no son comparables a los que experimenta un adolescente o un adulto, ya que en la infancia existe un componente vital.

“A diferencia del noviete adolescente que tiene unos celos tremendos pero no por ello va a quedarse sin cenar, el niño de 2, 3 o 4 años al que le nace un hermanito sí que se juega realmente la vida”, explica.

El psicólogo señala que los niños pequeños dependen completamente de sus padres para sobrevivir.

“Un niño de 2, 3, 4 años o uno de 9 o de 12 no puede vivir sin sus padres. Bueno, o sin alguien que sustituya a sus padres y haga el papel de sus padres”, detalla.

Los celos como mecanismo evolutivo

Según González, los celos infantiles no son un capricho ni una emoción negativa, sino una respuesta instintiva heredada de la evolución.

“Un niño de 2 o 3 años solo no puede comer, no puede protegerse, no puede vestirse, no puede estudiar, no puede hacer nada en la vida, va a morir. Que no lo sabe, claro, como tampoco el ciervo celoso sabe nada sobre la herencia de los genes”, explica el psicólogo.

Para ilustrarlo, González recurre a la biología

“A lo largo de la evolución, el ciervo que expulsaba a otros machos ha tenido más descendientes; el niño que mostraba celos ha tenido más probabilidades de sobrevivir”. “Él sí que tiene motivos serios para tener celos”

El psicólogo subraya que, en términos evolutivos, los celos son una estrategia de supervivencia, no una emoción destructiva.

“Si tú hicieras caso solo del recién nacido y te olvidases del hermanito de 3 años, el hermanito de 3 años moriría. Él sí que tiene motivos serios para tener celos”, concluye.

Con esta reflexión, Carlos González invita a los padres a entender los celos como una necesidad afectiva y no como una conducta a reprimir.

Para el experto, la clave está en acompañar al niño mayor, validar sus emociones y mantener su vínculo de seguridad cuando llega un nuevo miembro a la familia.