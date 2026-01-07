Catalunya retira la obligatoriedad de usar mascarilla en centros sanitarios

El Departament de Salut ha decidido retirar la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y residencias a partir de este miércoles, según ha informado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu del Govern de la Generalitat.

La decisión se ha tomado por la mejora sostenida de la situación epidemiológica de la gripe, con una evolución también favorable de los ingresos hospitalarios. Pese a ello, Paneque ha remarcado que el Govern sigue recomendando el uso de la mascarilla en aquellas personas que presenten síntomas y se encuentren en el ámbito sanitario o sociosanitario, especialmente cuando estén en contacto con personas vulnerables.

El uso de las mascarillas volvió a ser obligatorio en los Centros de Atención Primaria (CAP), los hospitales, las residencias geriátricas y otros centros de salud como medida para contener la epidemia de gripe desde el pasado 10 de diciembre. Por aquel entonces, el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (SIVIC) indicaba que la incidencia de la infección era de 418 casos por cada 100.000 habitantes y Salut decidió decretar el uso obligatorio de los cubrebocas durante dos semanas.

La semana siguiente, los indicadores siguieron disparándose hasta que la curva alcanzó el pico unos días antes de Navidad, cuando llegó a los 764 casos. Desde ese momento, y pese a que la irrupción de la nueva cepa K del virus –mucho más contagiosa, pero menos virulenta– hizo pensar a las autoridades sanitarias catalanas que el descenso de casos se daría de forma mucho más lenta de lo habitual, los casos han ido cayendo rápidamente. El día 23, pese a que la incidencia había caído hasta los 543 casos por cada 100.000 habitantes, Salut decidió prorrogar dos semanas más la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios.

El nivel de transmisión de la gripe sigue siendo moderado, según los datos del SIVIC

La retirada de la normativa se produce ya en 2026 y cuando la incidencia, según los datos del SIVIC actualizados este martes, se sitúa ya en los 248 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien es cierto que esta última cifra refleja un pequeño repunte de los casos en comparación con la semana anterior, cuando se registraron 236, cabe pensar que los últimos datos muestran ya parte del efecto de las interacciones sociales típicas de las fiestas navideñas. De hecho, cuando se decidió prorrogar la obligatoriedad de las mascarillas dos semanas más, el secretario de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández Muñoz, ya avanzó que podían esperarse "pequeños aumentos" tras las fiestas. Aún, el nivel de transmisión de la gripe sigue siendo moderado.

Las hospitalizaciones por gripe también van a la baja y caen de las 173 a las 88 en tres semanas

Hospitalizaciones

En consonancia con el descenso de los datos, también se han ido reduciendo progresivamente los ingresos en los hospitales por gripe. Si hace tres semanas el SIVIC contabilizaba 173 personas hospitalizadas en el sistema catalán de salud, esta última semana el número caía hasta los 88 pacientes. El 76% de los ingresos por gripe son de personas mayores de 60 años.

Para hacer frente a esta epidemia, Salut había logrado con su campaña de vacunación inmunizar al 67% de los mayores de 80 años y al 54% de las personas de entre 70 y 79.