¿Qué tiempo hará hoy en Barcelona y resto de Catalunya? La última hora del Meteocat

Catalunya ha arrancado la semana sumergida en un frío invernal provocado por la borrasca Francis.

La nieve, las lluvias y las bajas temperaturas han marcado la jornada del día de Reyes y sus tradicionales cabalgatas, obligando a Sus Majestades a recorrer las calles bien abrigados durante su llegada al país.

De hecho, ha sido un final de Navidad con temporales de nevadas en el Pirineo, con lluvias en Catalunya, nieve en cotas bajas y un frío extremo.

La mañana más fría

Sin embargo, las heladas más importantes han llegado la noche de este martes al miércoles: los termómetros han marcado temperaturas récord y muchos pueblos y ciudades catalanas se han despertado con valores bajo cero y con nieblas intensas.

Este clima continuará a lo largo de la jornada del miércoles: el Meteocat ha activado el aviso naranja en toda la geografía por el frío extremo, aunque a partir del mediodía se desactivará.

Será la mañana más fría de los últimos años: los termómetros se mantendrán bajo cero en muchos tramos de la costa. Del prelitoral al interior, las mínimas oscilarán entre los 0ºC y los -10 ºC.

Aviso naranja

En los pueblos de montaña y del Pirineo los valores se situarán entre los -10 ºC y -15 ºC, y en las comarcas leridanas de la Vall d’Aran, Alta Ribagorça y Pallars Sobirà se mantiene el aviso amarillo por las fuertes nevadas.

Aun así, el cielo se mantendrá despejado en general y el sol calentará mínimamente el ambiente, pero el viento seguirá soplando con fuerza en el noroeste de Catalunya, donde el Meteocat activa el aviso amarillo y naranja por las fuertes ráfagas.

De hecho, durante la madrugada del miércoles al jueves el fuerte viento llegará al litoral y prelitoral, por lo que se ha activado el aviso naranja en las comarcas del Baix Penedès (Tarragona) y Alt Penedès (Barcelona), así como el aviso amarillo en gran parte del prelitoral.

Fin del episodio

Además, el jueves se reactivarán las nevadas en el Pirineo con la cota a 1.600 metros y las temperaturas seguirán siendo muy bajas, aunque menos que el día anterior.

Hasta el mediodía la atmósfera se mantendrá despejada, excepto por el paso de alguna nube en la depresión central.

El viernes llegará un frente atlántico que pondrá fin a este largo episodio de bajas temperaturas: los valores ascenderán hasta 10 grados en ciudades como Barcelona, donde se espera una máxima de 15ºC.

Fin de semana tranquilo

Asimismo, hasta primera hora de la mañana se esperan precipitaciones en el norte y el oeste del territorio, pero serán de intensidad débil.

Lo más importante del día serán las fuertes rachas de viento en el conjunto del territorio, que podrían superar los 50 e incluso 100km/h, y que han obligado al Meteocat a activar el aviso naranja y amarillo en la franja litoral y prelitoral desde el Baix Camp (Tarragona) hasta la Selva (Girona).

Se espera un fin de semana tranquilo, con el cielo variable en general y el viento del Mistral soplando con intensidad en Tarragona. Las temperaturas podrían recular mínimamente, pero ni punto de comparación con el frío de principios de semana.