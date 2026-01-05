La borrasca Francis trae nieve a la Catalunya central: de copos dispersos en Manresa a paisajes blancos en el Moianès y el Berguedà

La borrasca Francis ha traído la nieve a las cotas más bajas de la Catalunya central este lunes. En varios municipios del Bages como Manresa (238 m) o Sant Joan de Vilatorrada (277 m), los copos de nieve caen desde primera hora de forma intermitente, pero no llegan a cuajar debido a la humedad del suelo. Sí se han blanqueado los puntos más altos de la región, dejando imágenes de postal, en municipios como Cardona (506 m), Pujalt (773 m), Berga (704 m), Moià (717 m), Oliana (469 m) o Coll de Nargó (573 m), entre otros.

En los puntos más bajos como Manresa o Sant Joan de Vilatorrada la nieve cae con discreción y cubre ligeramente algunos tejados y los techos de los vehículos aparcados en la calle. Aun así, hay quien se lo ha tomado con humor e incluso ha hecho pequeños muñecos de nieve con la poca nieve acumulada. Por ahora, en Manresa la principal preocupación es el hielo. Se están controlando los puntos potencialmente conflictivos por hielo y nieve, 31 en total.

Un pequeño muñeco de nieve en Manresa / Gisela Romero

La nieve ha sido más generosa en los puntos más altos del Bages, el Solsonès, el Moianès, el Alt Urgell o el Berguedà. Aquí, la copiosa precipitación ha permitido que los más atrevidos salgan a la calle a pasear por un entorno prácticamente de película. En Puig-reig, por ejemplo, la familia Obradors no ha tenido tantas dificultades para hacer un muñeco de nieve como en Manresa.

La Familia Obradors, junto a un muñeco de nieve / Familia Obradors

La nieve en las comarcas centrales

Por zonas, en la capital del Berguedà ha caído aproximadamente un dedo de nieve y a primera hora de la mañana todavía nevaba un poco. Eso sí, gracias a la humedad de la carretera y la acera, no se ha adherido en estas zonas. Más al sur, en Gironella (469 m) y Puig-reig (455 m), también ha nevado hasta la mañana, pero la nieve tampoco se ha adherido demasiado más allá de los coches, donde en Puig-reig se han llegado a acumular unos 3 o 4 centímetros. El temporal ha obligado a suspender la Feria de Reyes de Casserres por motivos de seguridad.

Una calle enharinada en Berga / Josep Rhys

En la Anoia, la borrasca Francis ha dejado precipitaciones intensas en puntos como Pujalt. En Igualada (313 m), en cambio, estas han sido débiles. La nieve no ha cuajado de forma generalizada en los puntos más bajos de la ciudad, pero sí ha sido visible en superficies frías y en algunos tramos con pendiente.

En cuanto al Moianès, la borrasca Francis ha dejado nieve en toda la comarca. En Moià (717 m), los primeros copos de nieve se dejaron ver durante la madrugada y ahora, pasada la una del mediodía, todavía nieva con relativa intensidad. En el núcleo de la población se han blanqueado los tejados, pero las calles han quedado despejadas. Aun así, en la urbanización de Montví de Baix y en el resto de puntos altos de la capital, ya hay una buena capa de nieve.

Debido a la situación meteorológica, el consistorio de Moià ha anunciado que la cabalgata de los Reyes Magos acortará su recorrido. En lugar de terminar en el Ayuntamiento, lo hará en la iglesia de Santa María, donde se dará la bienvenida a Sus Majestades y se realizarán los parlamentos.

Más allá de Moià, la nieve ha hecho acto de presencia en todos los demás pueblos de la comarca. En l’Estany (870 m) y en Collsuspina (901 m), la nieve ya se ha asentado y continúa cayendo.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), tanto en Berga como en Oliana, ya a las seis de la mañana el espesor de la nieve era de un centímetro. En la línea de Manresa, los observadores del Meteocat señalan que la nieve tampoco ha cuajado en Coll de Nargó y que en La Llacuna (615 m) solo lo ha hecho en superficies frías.

Un día gélido

Las temperaturas se sitúan por debajo de los 0 grados en gran parte del país a causa del episodio de frío intenso. En la Catalunya central, la mínima se ha registrado en el Port del Comte, donde los termómetros se han desplomado hasta los -5,9 grados. El frío también ha sido especialmente intenso en Pujalt (-4 grados), Pinós (-2,9), Lladurs (-2,6), Alinyà (-2,5) y la Quar (-2,3). Un poco por encima, los valores también han sido notablemente bajos en el Santuario de Queralt (-1,7), Castellnou de Bages (-1) y Artés (0,1).

Alertas por nieve y frío

La borrasca Francis mantiene en alerta por nevadas a todas las comarcas del ámbito de cobertura de Regió7, excepto la Cerdanya. El Solsonès, el Berguedà, la Anoia, el Alt Urgell, el Bages, el Lluçanès y el Moianès mantendrán el aviso activado hasta el mediodía. Posteriormente, solo se mantendrá en el Bages, el Moianès y la Anoia, donde se desactivará a las seis de la tarde. También hay activo un aviso por frío moderado en el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya y el Alt Urgell.