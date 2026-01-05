Tiempo
Catalunya desactiva la alerta por nevadas, pero prevé temperaturas "extremadamente bajas"
Vídeo | Cataluña, en alerta por nevadas a nivel de mar desde el domingo hasta la noche de reyes
La borrasca Francis trae temperaturas gélidas en toda España y posibles nevadas en cotas bajas
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este lunes la alerta Neucat por nevadas en Catalunya, después de que el episodio más intenso de nieve ya haya finalizado, pero ha señalado que prevé temperaturas "extremadamente bajas" los próximos días.
Ha indicado que se pueden producir "fuertes heladas" en el interior y más suaves en el litoral, provocando que la nieve que ha caído este lunes se convierta en placas de hielo en muchos municipios y ha llamado a extremar las precauciones en la conducción, informa el cuerpo en un comunicado.
Por otra parte, ha mantenido activada la alerta Ventcat por la previsión de rachas de viento "muy fuertes" en el Empordà, con golpes superiores a los 108 km/h, y que los episodios se extenderán al Pirineo y el Prepirineo donde puede haber rachas superiores a los 90 km/h.
