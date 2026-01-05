Los Reyes Magos llegan a una Catalunya gélida, con decenas de municipios nevados y un fuerte desplome de los termómetros

Este año, los Reyes Magos de Oriente se han encontrado con un paisaje peculiar en su paso por Catalunya. Su llegada ha coincido con el paso de la borrasca Francis y con la entrada de una masa de aire procedente del ártico que, a lo largo de la jornada, han provocado nevadas en varios puntos del territorio y dejado una idílica estampa nevada en decenas de municipios. En contrapartida, sus Majestades han tenido que lidiar también con un desplome generalizado de los termómetros y unas temperaturas extremadamente bajas para la época que, según apuntan los pronósticos, irán a peor en las próximas horas y se intensificarán aún más de cara al miércoles.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado decenas de avisos por frío extremo durante las próximas jornadas, así como varias alertas por viento y mal estado de la mar. Protecció Civil, por su parte, ha explicado que se mantienen activados todos los protocolos ante estos extremos del clima y pide a la población extremar las precauciones.

En municipios como Santa Coloma de Queralt se han acumulado hasta 10 centímetros de nieve, mientras que en Barcelona se han visto algunos copos tímidos en el Tibidabo

La nieve ha sido la gran protagonista de la víspera de Reyes Magos en buena parte de Catalunya. En municipios como Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) y Rocallaura (Urgell) se han registrado acumulaciones de hasta 10 centímetros de nieve. En muchos otros, desde Guissona hasta Solsona, Berga o Lleida, la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM) reporta acumulaciones que van desde un dedo de nieve hasta los cinco centímetros.

La nieve también ha sorprendido a localidades del litoral como Cambrils, donde se han visto caer algunos copos de nieve a escasos metros del mar. En Barcelona, según han compartido varios vecinos a través de redes sociales, en zonas como el Tibidabo se han podido presenciar una nevada tímida pero no por ello menos espectacular.

Paisajes nevados de postal

Esta inesperada nevada ha coincidido justo en un día que para muchos, especialmente para los más pequeños, ha sido un festivo marcado por la ilusión y la espera a los Reyes Magos. En ciudades como Igualada, Cardona y Puig-Reig, que destacan entre los afortunados puntos que este lunes ha amanecido con un espeso manto de nieve, muchas familias han aprovechado la jornada para salir a la calle y disfrutar del paisaje de postal. En redes sociales son decenas los usuarios que han compartido vídeos haciendo muñecos de nieve, bailando entre los copos y, en general, mirando con cierta estupefacción cómo ha caído nieve en zonas donde no se suele dar este fenómeno.

Los meteorólogos advierten de que, si bien el grueso de las nevadas ha caído esta mañana de este lunes, conviene no bajar la guardia ya que la situación podría repetirse en zonas puntuales del Baix Llobregat, Barcelonés, Garraf, Maresme, Moianès, Osona y Vallès.

La nevada ha generado hasta 150 llamadas a emergencias, la mayoría por incidencias en el tráfico en zonas como Lleida

El temporal de nieve ha dado lugar a más de 150 llamadas al teléfono de emergencia 112 y ha obligado a abrir un total de 120 expedientes, sobre todo en provincia de Lleida (46%) y en Barcelona (27%). La nieve ha obligado a cortar durante varias horas las carreteras locales B-221 en Montmaneu, BV-2204 en Santa Margarita de Montbui y la C-241C en Santa Coloma de Queralt. También se ha informado de la presencia de hielo y nieve en una cincuentena de vías locales, sobre todo demarcación de Lleida, donde se ha obligado a los vehículos a circular con cadenas. Desde Trànsit se reportan varios accidentes de tráfico, mayoritariamente encontronazos sin heridos, sobre todo en vías locales de la Segarra, y también en el Urgell (C-14 en Tàrrega, donde ha volcado una máquina quitanieves) y en la Conca de Barberà (AP-2 en Vimbodí y Poblet) con una colisión múltiple.

Episodio de frío intenso

El frío que en estos momentos atraviesa Catalunya sorprende por dos factores. Primero porque, debido al avance del calentamiento global, en los últimos años nos habíamos acostumbrado a pasar estas fechas con temperaturas mucho más cálidas de lo habitual para el invierno y, por lo general, con menos necesidad de abrigos. Y es ahí donde entra el segundo factor de sorpresa y es que, según apuntan los registros, esta ola de frío no solo nos ha devuelto a los valores normales del invierno sino que, además, ha empezado a marcar temperaturas entre 2 y 3 grados por debajo de lo normal incluso para esta época del año y, en algunos casos, descensos de hasta 7 grados respecto a la media climática. En Barcelona, por ejemplo, en un momento en que lo habitual sería registrar temperaturas alrededor de los 10 grados, este lunes los termómetros han oscilado entre los 5,5 y los 7,6 grados.

La ola de frío nos devuelve a valores propios del invierno: los termómetros han bajado una media de entre 2 y 3 grados, y en algún punto hasta de casi 7 respecto a la media climática

Los termómetros se han mantenido bajos durante toda la jornada y no han pasado de los 10 grados en ningún punto del territorio. La máxima más alta de toda Catalunya se ha dado en localidades como Sant Pere Pescador, Torroella de Montgría y la Bisbal del Empordà, donde se ha llegado a los 9,7 grados. Las mínimas más extremas, por su parte, han llegado hasta los -7,6 grados en Bonabé, a los -6,1 en Puig Sesolles y a los -5,7 en Vielha. Los pronósticos apuntan a que el frío se intensificará aún más durante las próximas horas y, sobre todo, de cara a la jornada del miércoles, cuando hay decenas de aviso de nivel amarillo y naranja activados ante el desplome de los termómetros previstos. Para entonces también podría darse una nueva tanda de nevadas en los Pirineos aunque todo apunta a que no se extenderán tanto como las de este lunes.

Este martes, tanto por la mañana como por la tarde, hay activado un aviso amarillo generalizado por frío en prácticamente todo el territorio catalán ante una jornada en que las mínimas estarán muy cercanas al cero y las máximas ho subirán de los 10 grados. En varias comarcas pirenaicas y en el Empordà hay activado un aviso de nivel naranja por viento por rachas que podrían superar los 90 km/h. En la Costa Brava también se han activado varios avisos de nivel naranja por mal estado de la mar con riesgo de olas de más de 2,5 metros. El miércoles los avisos por frío se elevan a nivel naranja, sobre todo entre la madrugada y el mediodía, ante la previsión de que las temperaturas bajen aún más y, en algunos casos, como en la Vall d'Aran, se repitan las nevadas.