Previsión meteorológica
Último aviso del Meteocat: durará toda la semana
Temporal de nieve y lluvias en Catalunya, hoy en directo | Última hora de la alerta por la borrasca Francis en toda España
¿Va a nevar en Barcelona? Esto es lo que avanza Meteocat
Ángel Guerrero
Catalunya ha amanecido este martes, Día de Reyes, con temperaturas por debajo de los cero grados en prácticamente todo el territorio. Con las bajas temperaturas como protagonistas, arranca una "jornada invernal" marcada por los regalos y las celebraciones en familia, pero también por el frío.
Así lo ha anunciado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que a través de una publicación en redes ha informado de la situación térmica de la comunidad a primera hora de la mañana: hasta -10 grados se han registrado de mínima en puntos del Pirineo. Mientras, en las comarcas del interior, los valores tampoco han alcanzado siquiera la marca de los 0 grados en los termómetros, algo que sí han logrado en el litoral catalán
Recuperación progresiva
Si bien el punto álgido de este episodio de frío, promovido por la entrada de la borrasca Francis a la Península, estaba previsto para ayer lunes y hoy martes, lo cierto es que, tal como informó Protecció Civil durante el pasado fin de semana, el "frío intenso" se prolongará por algunos días más. La previsión está respaldada por los modelos de Meteocat, que la noche del lunes anunciaban una recuperación de las temperaturas a partir del miércoles. Por tanto, no será hasta el fin de semana, con la presencia de cielos despejados, cuando los catalanes comiencen a sentir este alivio en los termómetros.
Avisos por frío, viento y oleaje
Cabe recordar que hay varios avisos por situación meteorológica de peligro previstos para este Día de Reyes. Y no solo por frío. De hecho, a la multitud de comarcas bajo aviso amarillo por bajas temperaturas desde primera hora –solo se salvan Tarragonès, Baix Penedès y Garraf, así como comarcas del sur como Terra Alta y Ribera d'Ebre–, se suman otras que harán lo propio pero por motivos diferentes.
Se trata de nada más y nada menos que de Alt y Baix Empordà, que pese a esquivar, como en los casos anteriormente mencionados, el aviso por frío, sí que permanecerán bajo alerta debido a las fuertes rachas de viento y, paralelamente, al oleaje de sus costas. A lo largo de la tarde se añadirán, además, el resto de comarcas de la franja norte, con avisos que serán naranjas en el caso de Berguedà, Ripollès o el mecionado Alt Empordà.
