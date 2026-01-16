Proliferan los robos en el interior de vehículos para sustraer balizas V16 y venderlas en el mercado negro

Desde que se hiciera obligatoria el 1 de enero la baliza V16 para señalizar averías y accidentes en las carreteras españolas, los cuerpos policiales han registrado ya varios casos de fraude y robos relativos al dispositivo de preseñalización geolocalizable. A las 'grúas pirata' que han acudido a remolcar coches averiados que habían señalizado la incidencia con la baliza sin que les correspondiera a ellos realizar el servicio, tal como informó este diario, se suma también la proliferación de robos en el interior de los vehículos para sustraer el dispositivo y darle salida en el mercado negro.

Esta misma semana, agentes de la Policía Nacional culminaron la denominada 'Operación V-16' con la detención del presunto autor de más de una treintena de robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en garajes comunitarios en León, sustrayendo la baliza en la mayoría de los casos.

El sujeto, un varón de 39 años, entraba en los garajes y rompía las ventanillas mediante apalancamiento. Según la investigación policial, estos robos estaban claramente motivados por la obligatoriedad de los vehículos de llevar la baliza V16 desde su entrada en vigor el 1 de enero. Una motivación que, en apenas unas semanas, ha provocado robos en el interior de vehículos en distintas partes de España, como Alicante o Murcia.

Fácil salida en el mercado negro

Las balizas homologadas, cuyo precio oscila entre los 30 y los 50 euros, resulta un producto fácil de vender en el mercado negro para los ladrones al no estar personalizadas, venderlas considerablemente por debajo de su valor y haber aún demanda, pues no todos los conductores la tienen ya en sus vehículos pese a ser obligatorias.

Desde la Policía recomiendan a los conductores que no dejen a la vista efectos de valor en los vehículos y que tengan anotado el número de referencia de las balizas y cualquier objeto que guarden en el vehículo, ya que eso permite imputar un delito al ladrón y devolver el aparato a su dueño.

El director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, recordó este mismo miércoles que parar por una avería y no colocar la baliza acarrea una denuncia al ser obligatoria por ley desde que arrancara el año. Pese a ello, también aludió al "tiempo razonable" que el ministro del Interior Marlaska anunció antes de empezar a multar por no llevarla.