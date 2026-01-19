Baliza V16: Interior promete flexibilidad, pero Tráfico avisa: desde ya pueden sancionarte con 80 euros si no la llevas

Pese al anuncio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que aseguraba que las fuerzas y cuerpos de seguridad no multarán por un periodo "razonable" de tiempo a los conductores que no coloquen la baliza luminosa v-16 al sufrir una avería o un incidente en la carretera, estos conductores sí que podrían recibir la pertinente denuncia al ser esta obligatoria desde el 1 de enero. Así lo confirmó este miércoles el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, en declaraciones a Europa Press.

"En estos momentos si tú paras por una avería o un incidente y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", indicó Navarro en la jornada 'Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities' al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo prudencial antes de proceder a la imposición de multas por no llevar la baliza de preseñalización de emergencia.

"El objetivo es salvar vidas y no poner multas"

Marlaska explicó la semana pasada que tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico "serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo", sin precisar dicho periodo sin sanción. Pese a avisar sobre la posibilidad de denuncia, Navarro también aludió a un "tiempo cómodo" para adaptarse a la norma, ya que se está siguiendo "a casi 30 millones de vehículos y porque el objetivo final es salvar vidas y no poner multas", sin determinar tampoco fechas concretas para el fin de ese tiempo cómodo.

Cabe recordar que multa por no llevar la baliza V16 o llevar una que no esté homologada en el vehículo supone una sanción leve que acarrea una multa económica de 80 euros, la misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización. Pocos días antes de que entrara en vigor la obligatoriedad de la baliza, la DGT retiró la homologación de cuatro balizas V16 debido, principalmente, a la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes.

Reducir la mortalidad vial

Tanto Marlaska como Navarro han defendido la implantación de la baliza para reducir el factor de mortalidad vial que suponía señalizar una avería o accidente con el triángulo, que se estima que costaba 25 vidas al año. En 2025 fallecieron 1.119 personas en las carreteras españolas, de las que un 10% eran peatones.

España es el primer país europeo en implantar esta medida, aunque según el ministro del Interior algunos países están a la espera del resultado de la iniciativa española para incorporarla a sus códigos de circulación", además de que el Reino Unido y Luxemburgo han suspendido el uso de los triángulos en autopista por su peligrosidad.

En el Congreso de los Diputados, el Partido Popular ha pedido a la DGT que facilite expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que "acrediten la eficacia, viabilidad e implementación" del uso de la señal V-16 "como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras".