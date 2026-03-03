La granja de criptomonedas del Bages defraudó más de 860.000 euros a la compañía eléctrica

La granja de criptomonedas que los Mossos d'Esquadra desarticularon el pasado jueves en Sant Vicenç de Castellet (Bages), como informó Regió7, del grupo Prensa Ibérica, habría cometido un fraude eléctrico valorado en 860.643,71 euros, según la compañía de la luz.

Los Mossos tuvieron conocimiento de una defraudación muy elevada de suministro eléctrico en una nave del polígono Les Vives de Sant Vicenç de Castellet el pasado mes de octubre. Esto puso en marcha una investigación que pudo constatar que la nave tenía un consumo mucho más elevado de lo habitual para una nave de sus características.

Finalmente, el 26 de febrero, el jueves de la semana pasada, agentes de la unidad de investigación del Bages junto con efectivos del ARRO hicieron una entrada y registro en la nave, y en el interior localizaron 88 aparatos informáticos a pleno rendimiento que se utilizaban para minar criptomonedas. También pudieron constatar la defraudación de fluido eléctrico con una conexión ilegal mediante un enganche directo trifásico en la red de distribución eléctrica.

Según la policía, los hechos, además, comportan riesgo de incendio, daños a la línea de alimentación y podrían derivar en daños materiales y para las personas. El presunto responsable, un hombre de 34 años de origen asiático, quedó denunciado por fraude eléctrico y fue citado a declarar este lunes en la comisaría de los Mossos de Manresa.