Movilidad
Cortada la AP-7 en sentido sur en l'Ametlla de Mar (Tarragona) por el accidente de un camión
El conductor ha salido ileso. Se realizan desviaciones hacia la A-7 y la N-340
La autopista AP-7 está cortada actualmente en sentido sur a su paso por l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) por el accidente de un camión, este martes a primera hora de la mañana. El conductor del vehículo pesado ha salido ileso del accidente. Los servicios técnicos están trabajando para retirar el camión, que ha quedado atravesado en la vía.
Los Bombers de la Generalitat se han activado esta madrugada con dos dotaciones, a raíz de un aviso recibido a las 4:25 horas, por el accidente de un vehículo de gran tonelaje en la AP-7, entre los kilómetros 290,5 y 290, en sentido Amposta. Según el cuerpo de bomberos, el conductor no ha resultado herido en el accidente, a pesar de que el camión ha quedado atravesando los dos carriles de la autopista en este tramo.
Esto ha obligado a cortar la circulación por completo, en sentido sur, lo que también está provocando retenciones en ese punto. Se realizan desviaciones por la salida 281 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant hacia las carreteras A-7 y N-340.
Por ahora, el Servei Català de Trànsit (STC) informa que las grúas y el servicio de mantenimiento de carreteras están trabajando en la extracción el camión accidentado.
- Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
- Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
- Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
- Israel ataca Irán: Última hora en directo
- Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
- Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado
- La AEMET anuncia la llegada de la borrasca Regina, que dejará temporales marítimos y fuertes rachas de viento en varias zonas de España
- Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres