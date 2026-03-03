Cortada la AP-7 en sentido sur en l'Ametlla de Mar (Tarragona) por el accidente de un camión

La autopista AP-7 está cortada actualmente en sentido sur a su paso por l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) por el accidente de un camión, este martes a primera hora de la mañana. El conductor del vehículo pesado ha salido ileso del accidente. Los servicios técnicos están trabajando para retirar el camión, que ha quedado atravesado en la vía.

Los Bombers de la Generalitat se han activado esta madrugada con dos dotaciones, a raíz de un aviso recibido a las 4:25 horas, por el accidente de un vehículo de gran tonelaje en la AP-7, entre los kilómetros 290,5 y 290, en sentido Amposta. Según el cuerpo de bomberos, el conductor no ha resultado herido en el accidente, a pesar de que el camión ha quedado atravesando los dos carriles de la autopista en este tramo.

Esto ha obligado a cortar la circulación por completo, en sentido sur, lo que también está provocando retenciones en ese punto. Se realizan desviaciones por la salida 281 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant hacia las carreteras A-7 y N-340.

Por ahora, el Servei Català de Trànsit (STC) informa que las grúas y el servicio de mantenimiento de carreteras están trabajando en la extracción el camión accidentado.