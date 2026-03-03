Los Mossos recurrirán a las redes sociales para detectar emergencias en tiempo real: "Son una puerta abierta a lo que ocurre"

Con el objetivo de dar "una respuesta lo más rápida posible con el máximo de información disponible", como apunta el comisario Miquel Àngel Garcia Alvira, jefe de la Comisaría General de Tecnología de la Información y Comunicación de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana ha presentado en esta edición del Mobile World Congress una nueva Sala de Coordinación Policial diseñada para dar "una respuesta más eficaz, ágil y tecnológica a los nuevos retos de seguridad y emergencias".

"Llevamos al Mobile la sala que nosotros imaginamos de cara al futuro, que no únicamente debe coordinar la gestión de los incidentes, que es lo que estábamos acostumbrados a hacer, sino también las emergencias", señala el comisario a EL PERIÓDICO, quien recuerda las vividas durante los últimos años como la dana, el apagón, accidentes ferroviarios o las alertas por lluvia y viento.

"La primera información de algún incidente la vemos en redes sociales, se trata de una fuente abierta y para nosotros es una puerta de entrada para saber qué ocurre" Miquel Àngel Garcia Alvira — Jefe de la Comisaría General de Tecnología de la Información y Comunicación de los Mossos

Para una mejor gestión de estas incidencias y de las emergencias, la futura sala de Mossos cuenta con una pieza "fundamental para ver lo que está pasando", según el comisario, como son las imágenes, tanto las captadas por sistemas de videovigilancia como las que se obtienen de edificios policiales, de coches patrulla o de los propios agentes que llevan cámaras incorporadas.

Garcia Alvira también se refiere a las cámaras "que hoy en día cualquier persona lleva en el bolsillo al disponer de teléfono móvil y que acaban en una nube de información o en las redes sociales". Por eso, la nueva sala policial cuenta con prototipo desarrollado internamente por Mossos que, gracias a la inteligencia artificial, "monitoriza en tiempo real incidentes, alertas y contenidos relevantes compartidos en redes sociales y otras plataformas digitales". El objetivo es detectar de forma precoz emergencias a partir de este buscador para mejorar "la precisión y rapidez de la respuesta policial".

"La primera información de algún incidente los vemos en redes sociales, se trata de una fuente abierta y para nosotros es una puerta de entrada para saber qué ocurre", remarca el comisario quien añade que a partir de conocer estas situaciones de emergencia se puede actuar con más celeridad. También señala que "las fuentes abiertas nos dan mucha información en tiempo real" y por eso es una forma más de alertar a la policía igual que las llamadas de emergencia o las denuncias a los agentes.

Imagen del estand de Mossos en el MWC 2026 / Manu Mitru

Pese a esto, el comisario destaca la importancia de "cribar" esta información recopilada para saber qué hay de cierto o no ante un aviso de emergencia, ya que, actualmente "hay que tener en cuenta que hay mucha falsedad y no todo nos lo podemos creer, por eso debe existir un contraste de la información". Por eso, los Mossos tienden a contrastar estas informaciones por otros canales para garantizar su veracidad. y, a partir de aquí, movilizar los recursos necesarios para actuar.

Mejorar la coordinación policial

Esta sala proyectada por la Comisaría General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mossos mejora el modelo de coordinación policial y se adapta al contexto actual de dar respuesta rápida y con capacidad tecnológica a las emergencias. El proyecto garantiza que cualquier Centro de Coordinación (CECOR) desde donde se gestiona la emergencia reciba imágenes en directo de lo que está pasando para mejorar la actuación.

Desde Mossos se apunta a que "hasta hace poco tiempo, las salas de coordinación estaban orientadas principalmente a la gestión de incidentes de seguridad ciudadana y orden público. Sin embargo, la realidad actual exige un enfoque más amplio que incluya también la gestión de emergencias de gran escala. En este escenario, la policía se convierte en un actor clave en la coordinación entre organismos y servicios esenciales y de emergencias, lo que obliga a disponer de una sala preparada para apoyar en entornos operativos más exigentes".

Para la policía catalana el proyecto de Sala de Coordinación garantiza una mejor atención de la emergencia y ofrece "a la ciudadanía un servicio cada vez más seguro, moderno y eficiente".

Los Mossos en el MWC 2026 / Mossos

Contra drones intrusivos

Otra de las novedades que los Mossos presentan en el MWC es un sistema tecnológico diseñado para proteger los aeropuertos ante el riesgo que puede suponer, para la actividad aeroportuaria, el vuelo de un dron no autorizado. El sistema Kuppel del cuerpo de los Mossos d'Esquadra ofrece "una respuesta integral basada en la detección y neutralización selectiva cuando un dron pueda interferir de forma ilegal en un aeropuerto".

Para mostrar la eficacia del sistema, durante las jornadas del congreso se llevarán a cabo simulaciones diarias en las que se representará el protocolo de actuación ante una incursión aérea.