Francisco Bartolomé Flores Torres: “Vivir en Punta Cana mas allá del turismo”

Durante años, Punta Cana fue sinónimo casi exclusivo de vacaciones. Hoy, sin embargo, el mapa ha cambiado. Cada vez más compradores internacionales miran al Caribe no solo como un destino al que viajar, sino como un lugar donde vivir, invertir o combinar ambas cosas. En ese nuevo escenario se sitúa Palmira Golf Residences, un desarrollo residencial de escala reducida impulsado por Alma Grupo Inmobiliario y liderado por su CEO, Francisco Bartolomé Flores Torres.

Ubicado dentro del consolidado Cocotal Golf & Country Club, en la zona de Bávaro–Punta Cana, Palmira Golf propone un modelo alejado de los grandes complejos turísticos. Aquí la prioridad no es la masificación, sino la privacidad, la calma y una relación directa con el entorno natural.

Un residencial pensado para el día a día

Palmira Golf está compuesto por solo 36 viviendas, una decisión que marca el carácter del proyecto desde su origen. La baja densidad permite preservar la tranquilidad y crear una comunidad residencial real, algo especialmente valorado por quienes buscan estancias largas o una segunda residencia con uso frecuente.

Todas las viviendas cuentan con vistas abiertas al campo de golf, amplias terrazas y una distribución interior pensada para el clima tropical, donde la vida se desplaza con naturalidad hacia el exterior. La arquitectura apuesta por espacios luminosos, ventilados y funcionales, sin excesos, pero con un estándar de calidad alineado con el mercado internacional.

Según explica Francisco Bartolomé Flores Torres, el proyecto nace de una idea clara: “No se trata solo de comprar una vivienda en el Caribe, sino de poder vivir Punta Cana con normalidad, dentro de una comunidad segura y con servicios durante todo el año”.

Comodidad para el día a día / Alma Grupo Inmobiliario

Tipologías flexibles y zonas comunes cuidadas

La oferta residencial incluye viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, adaptadas tanto a parejas como a familias o perfiles inversores. Todas las unidades disponen de terrazas con vistas directas al campo de golf y acceso a zonas comunes diseñadas para el uso cotidiano, no solo para el disfrute ocasional.

El residencial cuenta con piscina comunitaria, zona de barbacoa, gimnasio y espacios pensados para el descanso. A ello se suman unidades tipo penthouse con rooftop privado, una tipología especialmente demandada por quienes buscan un valor diferencial, ya sea como vivienda patrimonial o como activo de inversión.

Experiencia promotora y respaldo internacional

Uno de los aspectos que más peso tiene para el comprador extranjero es quién está detrás del proyecto. Palmira Golf está promovido por Alma Cana Group, grupo inmobiliario con más de tres décadas de experiencia y más de 1.500 viviendas entregadas, principalmente en España.

A nivel técnico y arquitectónico, el proyecto cuenta con la participación de MORPH, un estudio internacional de arquitectura e ingeniería con más de 165 profesionales y presencia en rankings globales, donde figura entre los 100 mejores estudios del mundo. Este respaldo aporta un plus de confianza y profesionalización, especialmente en operaciones inmobiliarias fuera del país de origen del comprador.

Para Francisco Bartolomé Flores Torres, este punto es clave: “Cuando alguien invierte en el extranjero, la experiencia del equipo y la transparencia del proceso marcan la diferencia”.

Palmira Golf / Alma Grupo Inmobiliario

Cocotal Golf & Country Club, una ubicación consolidada

La localización refuerza el atractivo del proyecto. Cocotal Golf & Country Club es una comunidad cerrada con seguridad 24 horas, vida residencial estable y un campo de golf de 27 hoyos atribuido al diseñador español José “Pepe” Gancedo. El complejo dispone de clubhouse, restaurante, piscina, spa, gimnasio y pistas deportivas, además de acceso a los servicios de los hoteles Meliá, grupo propietario del resort.

A esto se suma una ubicación estratégica: a unos 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y muy cerca de playas, zonas comerciales y áreas de ocio, lo que facilita tanto la vida diaria como el potencial de revalorización del activo.

Punta Cana, de destino turístico a enclave residencial

La evolución de Punta Cana es evidente. Su conectividad aérea, el clima estable, la seguridad jurídica y el desarrollo de servicios han convertido la zona en un enclave cada vez más atractivo para residentes internacionales. No es casualidad que perfiles europeos, y en especial compradores españoles, estén ganando peso en este mercado.

Algunos de los propietarios de Palmira Golf coinciden en señalar que la confianza en una promotora española y el acompañamiento durante todo el proceso fueron decisivos. “Comprar fuera siempre genera dudas, pero ver el proyecto y conocer al equipo sobre el terreno cambia la percepción”, explican.

Palmira Golf Residences se posiciona así como una propuesta coherente con esta nueva etapa de Punta Cana: un proyecto residencial que entiende el Caribe como un lugar para vivir con calma, invertir con criterio y mirar a largo plazo. Toda la informació se encuentran disponible en la web de la compañía.