Niubó pide a maestros y profesores que retomen las salidas y colonias: "No hacerlas perjudica especialmente al alumnado"

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha pedido este miércoles a los centros educativos que levanten el boicot a las colonias y las salidas escolares porque perjudica al alumnado y atenta contra "la calidad y la equidad" de sistema educativo. En una entrevista concedida a Betevé, Niubó ha asegurado que la negativa de muchas escuelas e institutos a realizar colonias y salidas durante este curso es la protesta de los docentes que más le ha dolido. "Personalmente, me ha sabido muy mal porque perjudica especialmente al alumnado (...). Pedimos que se levante esta medida de presión porque afecta a la calidad y la equidad del sistema educativo", ha remarcado.

Niubó ha recordado que este curso, por primera vez, los docentes recibirán una compensación económica por las colonias [50 euros por noche] y podrán descontarse las horas de más que realizan.

Petición de ayuda al mundo local

Respecto al plan para climatizar los centros educativos anunciado por el Govern, ha instado a los ayuntamientos a participar de manera activa para ir lo más rápido posible ante la emergencia climática. Así, ha pedido al mundo local su colaboración adelantando los recursos necesarios para instalar los sistemas de climatización, que la Generalitat se compromete a devolver después. "La Generalitat movilizará los recursos y necesitamos que el mundo local tome la iniciativa para ir más rápido", ha asegurado. Y ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de Barcelona, que "ya ha hecho los deberes" con su plan de climatizar los centros de primaria.

"Tenemos que ser realistas y no aportar más frustración", ha dicho, preguntada por la urgencia de los sindicatos de docentes para contar con un calendario concreto sobre el incremento de la inversión

Niubó también ha abordado el compromiso asumido por el president de destinar el 6% del PIB a inversión en educación y ha asegurado que el calendario para llegar a este objetivo será fruto del "consenso" con las fuerzas políticas y la comunidad educativa.

"Tenemos que ser realistas y no aportar más frustración", ha dicho, preguntada por la urgencia de los sindicatos de docentes para contar con un calendario concreto sobre el incremento de la inversión.