Alta velocidad
Ouigo pone fin a los billetes de 9 euros entre Barcelona y Madrid: viajar en tren costará más del doble
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La compañía ferroviaria Ouigo, que opera líneas de alta velocidad en España desde el 2018, ha decidido encarecer la tarifa mínima de su conexión entre Barcelona y Madrid.
Así pues, los viajeros que quieran realizar el trayecto entre ambas ciudades tendrán que pagar a partir de ahora un mínimo de 10 euros más en cada uno de sus desplazamientos.
El cambio supone más que duplicar el precio de salida, que hasta ahora estaba en 9 euros, de uno de los corredores ferroviarios con mayor competencia de España.
Entre diciembre y agosto
La nueva tarifa se sitúa, con este incremento, en un mínimo de 19 euros, que se aplicará a los viajes programados entre el 13 de diciembre y el 1 de agosto de 2027, periodo para el que la operadora pondrá a la venta todos sus billetes.
Como ocurre habitualmente con las tarifas promocionales, el número de plazas a 19 euros será limitado y dependerá de la fecha elegida, la antelación de la compra y la ocupación prevista de cada tren.
Ouigo había mantenido hasta ahora los 9 euros como precio mínimo en sus principales recorridos, incluida la ruta entre Madrid y Barcelona.
La compañía conservó esta tarifa cuando abrió, el pasado febrero, las ventas para viajar hasta el 12 de diciembre.
El fin de la tarifa más baja
La situación cambia en la siguiente temporada. El operador ha decidido elevar el precio mínimo del corredor con Catalunya, mientras mantiene los 9 euros en el resto de su oferta. De este modo, Barcelona y Madrid se convierten en una excepción dentro de la política de precios de Ouigo.
La ruta entre ambas ciudades fue la primera gran conexión de alta velocidad española en abrirse a la competencia. La llegada de nuevos operadores provocó durante años una intensa guerra comercial, con billetes promocionales y ofertas destinadas a atraer a pasajeros del avión y del vehículo privado.
El mercado, sin embargo, se ha ido estabilizando y las compañías han comenzado a revisar sus precios mínimos.
Paradas en Zaragoza y Tarragona
Los trenes de Ouigo seguirán comunicando Barcelona-Sants con Madrid-Puerta de Atocha, con paradas en Tarragona y Zaragoza.
El servicio permite conectar varias de las principales ciudades del eje del noreste peninsular y ofrece una alternativa rápida para viajes de trabajo, escapadas de fin de semana y desplazamientos familiares.
La compañía también mantiene sus conexiones entre Barcelona y Andalucía. Su red enlaza la capital con Sevilla y Málaga, en ambos casos con parada en Córdoba, una opción que amplía las posibilidades de viaje en tren entre el centro y el sur de España.
Desde Madrid, Ouigo opera también a las mismas ciudades andaluzas y, además, tiene servicios hacia València, con parada en Cuenca. La empresa cuenta igualmente con conexiones hacia Alicante dentro del itinerario que une Valladolid, Madrid, Alicante y Murcia, con paradas en Segovia y Albacete.
El resto de rutas, desde 9 euros
El aumento de precio se limita a la conexión Barcelona-Madrid. En las demás rutas de la compañía, la tarifa mínima continuará situada en 9 euros, siempre que queden plazas disponibles dentro de esa categoría.
Para los viajeros más jóvenes, Ouigo mantiene una tarifa fija de 7 euros para niños de entre 4 y 13 años. Los menores de hasta 3 años pueden viajar gratis cuando lo hacen en brazos de un adulto.
La nueva ventana de ventas permitirá planificar viajes hasta el verano de 2027, aunque quienes quieran desplazarse entre Barcelona y Madrid deberán asumir que el antiguo billete de 9 euros ya no estará disponible.
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