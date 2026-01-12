Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Globos de Oro 2026Marc GiróEndesaSiratHuelga agricultoresJordi SevillaBono transporteSant AdriàZaragozaSamantha Vallejo-Nágera
instagramlinkedin

Investigación judicial

La jueza devuelve a la Generalitat la gestión de la fundación Cellex, piedra angular de la investigación biomédica

La magistrada corrobora que hay indicios de la comisión del delito y alude a la existencia de un riesgo para el patrimonio de la entidad

La jueza cita a declarar de nuevo como imputados a los albaceas del mecenas Pere Mir

El edificio Cellex, donde funciona el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), es un centro de referencia en medicina personalizada en Oncología creado en 2006.

El edificio Cellex, donde funciona el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), es un centro de referencia en medicina personalizada en Oncología creado en 2006. / VHIO

J. G. Albalat

J. G. Albalat

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La jueza de Barcelona Myriam Linage ha devuelto la gestión de la fundación Cellex, piedra angular de la investigación biomédica de Catalunya, constituida por el industrial y mecenas catalán Pere Mir, fallecido en 2017, a la Dirección General de Entidades Jurídicas de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, ante "el riesgo para integridad de su patrimonio que se pretende salvaguardar. " De esta manera, la magistrada corrige un error procedimental que detectó la Audiencia de Barcelona y que originó que se anulara la inicial intervención judicial (con el nombramiento de un administrador judicial) que se dictó el 14 de abril del 2015, nada más empezar la investigación por el presunto desvío de fondos de la herencia de Pere Mir hacia los tres albaceas imputados: Jordi Segarra Pijuan (quien fue la mano derecha del mecenas), el abogado Juan Francisco Capellas Cabanes y al médico e investigador Josep Tabernero Caturla (jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Institut d'Oncología). Está previsto que estos encausados declaren esta semana.

La togada también ha acordado la intervención judicial de otra fundación, la Mir Puig y de cuatro empresas vinculada: Simex, Mil Veinte, Interesessai y Jose Pàmies SA. Estas sociedades, dedicadas a diferentes y amplias actividades, desde la gestión de inversiones individuales y colectivas a la inversión inmobiliaria o la importación de materias primas. La jueza, además, ha ratificado la decisión de prohibir la venta de seis inmuebles, entre ellos la finca en el Vall d'Aran que recibió el médico y albacea de Pere Mir, Josep Tabernero, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La magistrada confirma la existencia de indicios y precisa, incluso, que ha sido "reforzados" por las pesquisas.

Noticias relacionadas y más

Millones bajo sospecha

La jueza ha cifrado en 6,2 millones de euros el perjuicio por las presuntas operaciones irregulares, de los que 2,2 millones corresponden a la fundación Cellex, creada por este industrial químico para financiar la investigación científica. Según la magistrada, los albaceas investigados actuaron "en su propio interés" o de terceros y "han desviado o retenido bienes que deberían haber sido entregados a las fundaciones beneficiarias como herederas del patrimonio" del matrimonio de Pere Mir y Núria Pàmies, fallecida también en 2018. Los imputados siempre han negado las acusaciones y sostienen que han actuado conforme a la voluntad del empresario químico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  2. Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
  3. Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
  4. Granjas de móviles: así consiguen generar millones de falsos clics y SMS los ciberestafadores
  5. Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler: ahora reclama al Estado 40.000 euros
  6. Condenada a 20 años por un crimen de 118 puñaladas en Sant Adrià: 'La asesina de mi hijo siguió mintiendo tras matarlo
  7. El combate educativo de Vic contra la segregación ante la constante llegada de migrantes: 'No me veo capaz de tejer redes y hacer barrio
  8. La Guardia Civil destapa una red de clínicas estéticas que 'aumentan' los labios de mujeres con ácido hialurónico ilegal

Catalunya ultima un plan de acción para desplegar el Pacto Nacional para las Personas con Discapacidad

Catalunya ultima un plan de acción para desplegar el Pacto Nacional para las Personas con Discapacidad

Así es el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta

Así es el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta

Diez toneladas de cocaína convierten el carguero atracado en Tenerife en el mayor barco de droga pillado en Europa

Diez toneladas de cocaína convierten el carguero atracado en Tenerife en el mayor barco de droga pillado en Europa

El profesorado catalán mantiene la huelga del 11 de febrero y convoca una manifestación el 24 de enero

El profesorado catalán mantiene la huelga del 11 de febrero y convoca una manifestación el 24 de enero

España, líder en investigación clínica en Europa: en 2025 la AEMPS autorizó 962 ensayos

España, líder en investigación clínica en Europa: en 2025 la AEMPS autorizó 962 ensayos

¿Es tu perro superdotado? Algunos aprenden palabras nuevas escuchando conversaciones a escondidas

¿Es tu perro superdotado? Algunos aprenden palabras nuevas escuchando conversaciones a escondidas

La jueza devuelve a la Generalitat la gestión de la fundación Cellex, piedra angular de la investigación biomédica

La jueza devuelve a la Generalitat la gestión de la fundación Cellex, piedra angular de la investigación biomédica

Interceptan cerca de El Hierro un carguero con 10 toneladas de cocaína en la mayor operación de este tipo en Europa