La jueza devuelve a la Generalitat la gestión de la fundación Cellex, piedra angular de la investigación biomédica

La jueza de Barcelona Myriam Linage ha devuelto la gestión de la fundación Cellex, piedra angular de la investigación biomédica de Catalunya, constituida por el industrial y mecenas catalán Pere Mir, fallecido en 2017, a la Dirección General de Entidades Jurídicas de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, ante "el riesgo para integridad de su patrimonio que se pretende salvaguardar. " De esta manera, la magistrada corrige un error procedimental que detectó la Audiencia de Barcelona y que originó que se anulara la inicial intervención judicial (con el nombramiento de un administrador judicial) que se dictó el 14 de abril del 2015, nada más empezar la investigación por el presunto desvío de fondos de la herencia de Pere Mir hacia los tres albaceas imputados: Jordi Segarra Pijuan (quien fue la mano derecha del mecenas), el abogado Juan Francisco Capellas Cabanes y al médico e investigador Josep Tabernero Caturla (jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Institut d'Oncología). Está previsto que estos encausados declaren esta semana.

La togada también ha acordado la intervención judicial de otra fundación, la Mir Puig y de cuatro empresas vinculada: Simex, Mil Veinte, Interesessai y Jose Pàmies SA. Estas sociedades, dedicadas a diferentes y amplias actividades, desde la gestión de inversiones individuales y colectivas a la inversión inmobiliaria o la importación de materias primas. La jueza, además, ha ratificado la decisión de prohibir la venta de seis inmuebles, entre ellos la finca en el Vall d'Aran que recibió el médico y albacea de Pere Mir, Josep Tabernero, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La magistrada confirma la existencia de indicios y precisa, incluso, que ha sido "reforzados" por las pesquisas.

Millones bajo sospecha

La jueza ha cifrado en 6,2 millones de euros el perjuicio por las presuntas operaciones irregulares, de los que 2,2 millones corresponden a la fundación Cellex, creada por este industrial químico para financiar la investigación científica. Según la magistrada, los albaceas investigados actuaron "en su propio interés" o de terceros y "han desviado o retenido bienes que deberían haber sido entregados a las fundaciones beneficiarias como herederas del patrimonio" del matrimonio de Pere Mir y Núria Pàmies, fallecida también en 2018. Los imputados siempre han negado las acusaciones y sostienen que han actuado conforme a la voluntad del empresario químico.