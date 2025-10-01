La jueza del caso Cellex imputa a otros dos miembros de la fundación de Pere Mir

La jueza de Barcelona Myriam Linage Gómez, que investiga la presunta administración desleal de las fundaciones Cellex y Mir Puig, creadas por el empresario químico y mecenas Pere Mir, fallecido en 2017, ha ampliado las imputaciones a Alfred Vallejo Coll, secretario de la primera de las dos entidades, y a la vocal de las mismas Rosa María Pérez Fernández, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. La fundación Cellex y Mir Puig, así como algunas sociedades vinculadas, están bajo la administración judicial de la Generalitat.

Estos dos nuevos investigados se suman a los albaceas de la fortuna de Mir, Jordi Segarra Pijuan (quien fue la mano derecha de Mir), el abogado Juan Francisco Capellas Canes y el oncólogo Josep Tabernero Caturla (jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia), que también declararán de nuevo a petición de sus abogados.

Segarra, Capellas y Tabernero volverán a prestar declaración a petición de sus abogados

Las fuentes consultadas han precisado que todavía no se ha fijado el día en que deberán celebrarse las declaraciones de Alfred Vallejo ni de Rosa María Fernández, ni de las nuevas comparecencias de Segarra, Capellas y Tabernero. Se está pendiente de la agenda del juzgado.

La magistrada, además, ha acordado citar como testigos al denunciante Ángel Surroca, a dos personas que estaban al frente de empresas vinculadas a las fundaciones investigadas y a las sobrinas de la mujer de Pere Mir, a las que se pagaron una serie de cantidades para, según los investigadores, conseguir "ganarse su lealtad o su silencio". El juzgado ha prorrogado la instrucción del caso abierto por presunta administración desleal y apropiación indebida.

Presunto desvío de fondos

La jueza ha cifrado en 6,2 millones de euros el perjuicio por las presuntas operaciones irregulares de los albaceas testamentarios del empresario, de los que 2,2 millones corresponden a la Fundación Privada Cellex, creada por este industrial para financiar la investigación científica. Según la magistrada y con base a una amplia investigación de los Mossos d'Esquadra, las personas investigadas actuaron "en su propio interés" o de terceros y "han desviado o retenido bienes que deberían haber sido entregados a las fundaciones beneficiarias como herederas del patrimonio" del matrimonio de Pere Mir, que murió en 2017, y de su mujer, Núria Pàmies, fallecida un año después.

Los imputados siempre han negado las acusaciones y sostienen que han actuado conforme a la voluntad del empresario químico.

Los investigadores sitúan a Segarra en la mayoría de operaciones presuntamente irregulares, que van desde transferencias de empresas asociadas a las fundaciones a su cuenta personal, "simulando" adelantos de nómina, la concesión de tres préstamos en condiciones ventajosas (uno de 1,5 millones de euros), reintegros en efectivo realizados desde la cuenta de Núria Pàmies, emisión de cheques cuando la mujer ya había fallecido y la utilización de fondos "para fines ajenos a la gestión" de un albacea, como las transferencisa a las sobrinas del matrimonio Mir- Pàmies.

Precisamente a Tabernero, que fue el médico del empresario, la magistrada le atribuye en un auto una supuesta apropiación de 954.000 euros vinculados a la donación a él y a su esposa por parte de una de las empresas administradas por Segarra (Simex) de una vivienda y dos plazas de aparcamientos en Salardú (Vall d'Aran), así como la entrega de 312.000 euros. Según la jueza, las fincas y el dinero donado formaban parte del patrimonio de una de las compañías asociadas y debería haber ido a la fundación Cellex. Fuentes cercanas a Tabernero han asegurado que Pere Mir le donó esos fondos y propiedades de palabra y se ejecutó su voluntad. La jueza prohibió la venta de cuatro inmuebles situados en la ciudad de Barcelona, dos de Segarra y dos de Tabernero y su esposa, así como las dos fincas de este matrimonio en Salardú.