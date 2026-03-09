Hospital Vithas Barcelona: un modelo sanitario transformador

El Hospital Vithas Barcelona, el primer centro hospitalario de la compañía en la provincia de Barcelona y el segundo en Catalunya, cumple sus primeros meses de actividad. Ubicado en el municipio de Esplugues de Llobregat, en el número 157 de la avenida de Cornellà, el hospital nace con la vocación de ofrecer una atención basada en la mejor experiencia de paciente y calidad asistencial acreditada, bajo un modelo sanitario transformador.

"Vithas Barcelona condensa toda la propuesta de valor asistencial de nuestra compañía y la experiencia acumulada por nuestros 12.600 profesionales”, explica el Dr. Pedro Rico, CEO de Vithas. Una propuesta “fundamentada en la calidad acreditada, la experiencia de paciente y la innovación como motor de un modelo asistencial transformador que nos ha situado en el liderazgo de la sanidad”, añade el Dr. Rico.

Infraestructura y servicios de vanguardia

Con más de 39.000 metros cuadrados, el Hospital Vithas Barcelona cuenta con 160 habitaciones individuales, entre ellas siete suites, y 14 quirófanos. Dispone de 60 consultas de especialidades médicas, un servicio de urgencias 24 horas con circuitos diferenciados para pacientes adultos y pediátricos, y áreas especializadas como la Unidad de Cuidados Intensivos, la Unidad de Oncología y una cuidada área materno-infantil.

Entre sus especialidades se encuentran las áreas de cardiología, cirugía cardiovascular, neurociencias, oncología médica y radioterápica, pediatría, ginecología y obstetricia, traumatología, dermatología, oftalmología, rehabilitación, medicina intensiva y muchas otras. Todo ello, gestionado por un equipo que alcanzará 1.800 profesionales sanitarios y no sanitarios cuando el hospital esté a pleno rendimiento.

Para la directora gerente del hospital, Anna Guiró, son datos que no solo reflejan que estamos ante “un centro grande, moderno y eficiente, sino que se trata de un espacio que cuida, transforma e inspira”. “Una atención cercana, humana y personal es la base para que la salud mejore y se mantenga”, remarca.

En el centro, Anna Guiró, directora gerente del Hospital Vithas Barcelona, junto al Comité de Dirección del hospital / Hospital Vithas Barcelona

Tecnología y atención centrada en el paciente

Para garantizar la máxima calidad asistencial, el hospital incorpora tecnología diagnóstica, quirúrgica y terapéutica de última generación, y ha sido diseñado bajo los estándares de la Joint Commission International, la acreditación de excelencia sanitaria más exigente a nivel mundial que ya ha acreditado a cuatro hospitales del grupo, así como a Vithas como compañía en la modalidad Enterprise.

Además, el Hospital Vithas Barcelona incorpora los Institutos Vithas Cardiovascular, Oncológico, Neurociencias y Oftalmológico, un modelo innovador que promueve el trabajo colaborativo de los especialistas frente a la medicina fragmentada convencional. Al mismo tiempo, potencia la investigación y la docencia, claves para el progreso de la sanidad.

El nuevo hospital también ha sido concebido bajo principios de accesibilidad universal y está incorporado al sistema Vithas One, capaz de optimizar tanto los procesos asistenciales como los administrativos. Gracias a ello, Vithas Barcelona trabaja en red junto al resto de hospitales y centros del grupo, mediante la digitalización de un historial clínico único y con sistemas de big data e inteligencia artificial.

Su compromiso ambiental es otro de los aspectos destacables, ya que en línea con el compromiso de Vithas, el nuevo hospital es neutro en carbono en consumo de gas y electricidad, entre otras medidas medioambientales. Sus instalaciones siguen el concepto de “espacios que curan”, con luz natural y entornos humanizados, reflejando un compromiso firme con la sostenibilidad y la calidad de vida de los pacientes.

El nuevo centro hospitalario cuenta con 160 habitaciones individuales y 14 quirófanos. / Hospital Vithas Barcelona

Un hospital de referencia en Catalunya

El hospital representa un sólido compromiso de Vithas con Catalunya y aspira a reforzar el ecosistema de innovación sanitaria presente en Esplugues y l’Hospitalet de Llobregat, el Bioclúster de Innovación y Salud.

Vithas Barcelona se suma a otros cuatro equipamientos de Vithas en Catalunya: el Hospital Vithas Lleida y los centros médicos de Tàrrega, Lleida y Garraf (en Vilanova i la Geltrú). Con esta apertura, la compañía consolida su presencia en este territorio y refuerza su estrategia de ofrecer atención sanitaria integral, innovadora y sostenible, con un modelo centrado en el paciente.

Actualmente, Vithas está formado por 22 hospitales y 39 centros médicos, con 12.600 profesionales en toda España, posicionándose como uno de los líderes de la sanidad privada en el país gracias al respaldo de su único accionista, Goodgrower, perteneciente a la Familia Gallardo.