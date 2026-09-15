El desafío clínico de la ‘era Ozempic’: uno de cada cinco pacientes no pierde ni un 5% del peso con los pinchazos

Ozempic y el resto de fármacos que actúan sobre la hormona GLP-1 han revolucionado la lucha contra la obesidad. Facilitan pérdidas de peso, a veces, espectaculares y mejoran las patologías asociadas a la enfermedad. Por ello, están cambiando la vida de muchas personas y reforzando la idea de que la obesidad tiene una base biológica compleja y susceptible al tratamiento. Sin embargo, no todos los pacientes logran perder más del 5% del peso y, al ser la respuesta menos visible y menos conocida, el fracaso les genera una gran frustración. “Todo el mundo adelgaza menos yo, ya no valgo ni para esto”, es una de las sensaciones generalizadas en estos pacientes, según explican los especialistas.

Los estudios realizados tanto con semaglutida (el principio activo de Ozempic y Wegoby) y Tirzepatida (Mounjaro) indican que, de media, hasta un 80% de los pacientes logran perder más del 5% del peso. El promedio, dependiendo del fármaco y la dosis, es de entre un 16% a un 30%, aunque hay personas hiper respondedores, que pierden mucho más, lo que ha supuesto una revolución porque hasta la llegada de las inyecciones, en la práctica clínica, con hábitos de vida saludables, apenas se conseguía en torno a un 3%. Por eso, estos fármacos traen consigo un cambio de paradigma y, aunque requieren prescripción médica, son muy populares.

Los “no respondedores” suponen un desafío clínico porque no está del todo claro por qué estos pacientes no obtienen los efectos deseados en pérdida de peso

Sin embargo, los estudios también advierten de que entre un 15% y un 18% de los pacientes, es decir, uno de cada cinco, en función del tipo de medicamento, la dosis y si tienen o no diabetes, que eleva la media de resistencia a estos medicamentos, no consigue perder ni el 5% de su peso. Son los llamados “no respondedores” y, a día de hoy, suponen un desafío clínico porque no está del todo claro por qué estas personas no logran los efectos deseados.

La evidencia más reciente indica que en algunos casos se debe a una exposición insuficiente al medicamento, por dosis inadecuadas o interrupciones, pero también puede influir el metabolismo, la genética e incluso la microbiota.

Hay pacientes con un “metabolismo más ahorrador” y tan eficiente energéticamente que el fármaco tiene menos capacidad de acción

El endocrino Cristobal Morales, miembro de la junta directiva de SEEDO (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad), explica que, según la práctica clínica, normalmente hay tres tipos de pacientes “no respondedores”. Por un lado, están los que tienen un “metabolismo más ahorrador” y tan eficiente energéticamente que el fármaco tiene menos capacidad de acción. Luego están aquellos que no acompañan el tratamiento con hábitos saludables, como hacer ejercicio o ingerir los alimentos recomendados.

Y, por último, están los que consiguen las inyecciones a través de internet o de algún conocido y, por tanto, no tienen acompañamiento profesional a la hora de decidir la dosis, la duración o qué hacer con los efectos secundarios.

Una farmacéutica muestra dos envases de Ozempic. / EFE

La frustración

En cualquier caso, según su experiencia, los pacientes que pierden menos del 5% del peso son “casi nulos”. Pero, por debajo del 10% o el 15% de pérdida se sitúa un porcentaje similar, entre un 10% y un 15% de los pacientes. En estos casos, explica, “son personas que siente una gran frustración porque ven que algunas personas pierden mucho peso y ellos, aunque se esfuercen, apenas pierden”.

No obstante, el especialista indica que, una vez que se ha descubierto el poder de actuar sobre las moléculas que inducen la saciedad GLP-1 y GIP, se está investigando otros receptores que podrían ayudar a los pacientes “no respondedores”. “La ciencia sigue avanzando y yo estoy esperanzado que en un futuro temprano va a haber tratamientos para ellos”, indica.

"El tratamiento puede quitar el hambre, pero no enseña a gestionar la ansiedad, la tristeza y no cambia, por arte de magia, la relación con la comida o tu cuerpo" Ana Morales — Psicóloga nutricional

Por otro lado, Ana Morales, psicóloga especializada en nutrición emocional, pone el acento en la parte psicológica, teniendo en cuenta que la obesidad es una enfermedad “multifactorial”. Morales explica que tiene pacientes a los que los nuevos medicamentos les funcionan “extraordinariamente bien” y otros en los que la respuesta es “pequeña o prácticamente inexistente”. Entre estos últimos, muchos tienen problemas importantes relacionados con la conducta alimentaria. “¿Puedo afirmar que esta sea la causa de que respondan menos?, no, pero tampoco me parece razonable mirar únicamente la genética o la biología y no preguntarnos qué está ocurriendo”, indica.

La ansiedad

Morales incide en que hay personas que “comen sin hambre, porque están ansiosos, tristes o porque llevan años utilizando la comida para calmarse”. Y, en estos casos, el tratamiento puede “quitar el hambre y el ruido constante alrededor de la comida”, pero no enseña a “gestionar la ansiedad, la tristeza y no cambia, por arte de magia, la relación durante años con la comida o tu cuerpo”.

"Ahora que aparece un medicamento del que todo el mundo habla maravillas, resulta que tampoco les funciona y entonces aparece la sensación ‘ya no valgo ni para esto’" Ana Morales — Psicóloga nutricional

El problema, añade, es que los nuevos fármacos “se han presentado como una solución milagrosa” y casi todo el mundo conoce casos que “han perdido muchísimo peso” y, por eso, la frustración es grande cuando se hace el esfuerzo mental y económico y no se consigue el resultado deseado.

“Muchas de estas personas llevan años intentando perder peso. Y cuando algo no ha funcionado, han pensado ‘he fallado’. Y ahora que aparece un medicamento del que todo el mundo habla maravillas, resulta que tampoco les funciona y entonces aparece la sensación ‘ya no valgo ni para esto’. Incluso, pueden llegar a pensar que hay algo en ellas que ni la ciencia puede arreglar”, explica. Por eso, recomienda que la ciencia y la práctica clínica no pierda de vista a estos pacientes y se busquen soluciones para todos.