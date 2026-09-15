Francesc Augé, ingresado tras un intento de suicidio después de 768 días con la eutanasia bloqueada en el juzgado

Francesc Augé, el hombre de 56 años que lleva más de dos años esperando poder acceder a la eutanasia que le fue autorizada en 2024, ha sido ingresado después de intentar suicidarse, según ha avanzado este martes la Cadena SER. El vecino de Vallirana (Barcelona) acumula ya 768 días con la prestación paralizada por la vía judicial.

Augé arrastra graves secuelas después de haber sufrido cuatro ictus y dos infartos desde 2020. Su solicitud de eutanasia obtuvo el aval correspondiente en 2024 y estaba previsto que recibiera la prestación el 6 de agosto de aquel año. Sin embargo, el proceso quedó suspendido después de que su padre recurriera ante los tribunales para tratar de impedir la muerte asistida.

Largo recorrido judicial

El caso inició entonces un largo recorrido judicial. Una jueza de Barcelona rechazó inicialmente la demanda del padre al considerar que se trataba de una decisión personal del paciente, pero posteriormente el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) reconoció al progenitor legitimidad para recurrir. La Generalitat llevó el asunto al Tribunal Supremo.

El pasado junio, el Supremo estableció por primera vez doctrina sobre estas situaciones y concluyó que los familiares pueden recurrir una eutanasia, aunque no de forma automática: deben acreditar una especial relación con el paciente y aportar indicios de que podrían haberse incumplido las garantías previstas por la ley. Al mismo tiempo, el alto tribunal reclamó al legislador un procedimiento específico que permita resolver estos litigios con mayor rapidez y evite esperas prolongadas como la de Augé.

"Quiero dejar de sufrir"

Según la Cadena SER, el padre y una tía de Augé acabaron desistiendo de su oposición y se reconciliaron con él, pero el procedimiento judicial no se ha desbloqueado y la eutanasia sigue sin poder ejecutarse. Tras el intento de suicidio, Augé permanece actualmente bajo tratamiento psiquiátrico.

El propio Augé había explicado públicamente en mayo el desgaste que le estaba provocando la situación. "Lo que quiero no es morir, sino dejar de sufrir", afirmó entonces en una entrevista con la SER, en la que describió las importantes limitaciones que le habían dejado sus problemas de salud.

Su caso se ha convertido en uno de los principales ejemplos del debate judicial abierto en España sobre hasta dónde pueden llegar los recursos de terceros contra una eutanasia previamente autorizada y cuánto tiempo puede permanecer suspendida la prestación mientras se resuelven.