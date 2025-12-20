Viladecans The Style Outlets y XarSMART premian una innovadora terapia CAR-T universal y modulable contra el cáncer

En el ámbito de la innovación sanitaria, entre una buena idea surgida en el laboratorio y su impacto en la sociedad existe un largo camino. El objetivo de los Premios de Innovación en Salud Viladecans The Style Outlets-XarSMART consiste precisamente en acelerar esas ideas prometedoras para que puedan beneficiar cuanto antes a los pacientes. Estos galardones son fruto de la alianza entre el centro outlet del Baix Llobregat y XarSMART, una iniciativa liderada por el equipo de Desarrollo de Negocio e Innovación del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL). En su cuarta edición, han reconocido el potencial del proyecto THOR, que busca combatir el cáncer mediante una terapia CAR-T universal y modulable, ideada para tratar diversos tumores desde un único banco celular.

El jurado ha valorado la capacidad de este proyecto de inmunoterapia CAR-T universal, desarrollado en el IDIBELL, para mejorar la accesibilidad al tratamiento y la eficacia clínica, ya que la disponibilidad inmediata de un banco celular evitaría los tiempos de espera que supone preparar cada tratamiento de forma individual. Además, la activación controlada ayuda a regular la respuesta del sistema inmunitario. “El objetivo es modificar las células T, que forman parte de nuestro sistema inmunitario, para tratar todo tipo de tumores. Creemos mucho en este proyecto, y lo daremos todo para que salga adelante”, aseguró Rafael Moreno, impulsor del proyecto, que recogió el premio junto a Carla Pérez, miembro del equipo investigador.

El premio está dotado con 25.000 euros, 10.000 en metálico aportados por el centro outlet y 15.000 a través de servicios proporcionados por XarSMART, una iniciativa del ecosistema catalán de ciencias de la salud que busca generar nuevas tecnologías médicas y empresas, así como acelerar la transferencia de resultados de investigación al mercado.

Miguel Ángel Souto, director de Innovación y desarrollo de negocio de IDIBELL; María Jesús Montesinos, gerente del centro; Olga Morales, alcaldesa de Viladecans; Montserrat Llavayol, subdirectora general de Recerca i Innovació en Salut de la Conselleria de Salut; y Gabriel Capellá, director del IDIBELL / /

Apoyo y visibilidad a la investigación

Los ganadores aprovecharon también para agradecer los premios creados hace cuatro años por Viladecans The Style Outlets, una iniciativa “importantísima” que proporciona a los proyectos de investigación un “apoyo y visibilidad” que no siempre es fácil de conseguir. En este sentido, María Jesús Montesinos, gerente del centro outlet, destacó la importancia de la colaboración entre los distintos actores del ecosistema sanitario: “Iniciativas como este premio son esenciales para que los avances científicos lleguen cuanto antes a los pacientes. La innovación en salud es un valor estratégico que solo puede desplegar todo su potencial si trabajamos juntos: instituciones, centros de investigación, profesionales y empresas, en un esfuerzo compartido y sostenido en el tiempo”.

Una labor público-privada que se materializa en unos premios que, en solo cuatro años, se han convertido en una referencia en el ecosistema catalán de salud e investigación biomédica. Prueba de ello es que en esta edición se han superado todas las expectativas con un récord de 73 candidaturas presentadas, de 39 instituciones diferentes. Y esto es clave para que los proyectos de investigación reciban el apoyo necesario para no perderse por el camino. “La mayor parte de los proyectos biomédicos no fracasan por falta de visibilidad y calidad científica, sino porque el camino para su consolidación es complejo. Se necesita apoyo que permita a los investigadores no perder el foco científico mientras avanzan en el desarrollo del negocio”, remarcó Miguel Ángel Souto, director de Desarrollo de Negocio del IDIBELL.

Dos accésits

Además del premio principal, se entregaron dos accésits, el primero de ellos al proyecto SUCC2M, del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili de Reus, que aborda la naturaleza multifactorial de la enfermedad inflamatoria intestinal, siendo la primera terapia enzimática oral que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir el avance de la enfermedad y evitar incluso la cirugía. El segundo recayó en LiverColor, de la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona, una plataforma médica basada en IA que permitiría utilizar una simple fotografía de quirófano para analizar la salud del hígado donante y decidir si es apto o no para el trasplante, con una precisión superior al 90%.

El acto contó con la presencia de autoridades como la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales; la subdirectora general de Investigación e Innovación de la Conselleria de Salud de la Generalitat, Montserrat Llavayol: y la vicepresidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Bàrbara Lligadas. Una muestra más de la importancia de sumar esfuerzos entre el ámbito público y actores del ámbito privado comprometidos con el territorio y con la innovación en salud, como es el caso de Viladecans The Style Outlets.