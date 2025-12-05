Apuesta por la cocina de raíces

Los restaurantes de los hoteles de Barcelona trabajan directamente con una gran variedad de productores que representan la diversidad agrícola y artesanal de Catalunya. Entre todos ellos, destacan las verduras y hortalizas del Parc Agrari del Baix Llobregat, distribuidas por cooperativas como Soublim; los tomates Monterosa, cultivados en las costa catalanas; las carnes y embutidos elaborados en empresas familiares como Cal Tomàs, en La Pobla de Segur; o el pescado que llega a diario desde lonjas tan importantes como la de Arenys de Mar, Blanes o Barcelona, entre otros productores más. Esta selección de ingredientes permite ofrecer platos que definen a la perfección el sabor gastronómico catalán.

Los chefs de cada restaurante integran todos los productos en elaboraciones que se adaptan a cada ciclo natural. Las cartas evolucionan según la temporada con propuestas muy variadas que van desde las cremas de hortalizas de invierno hasta los pescados del día, pasando por las carnes de cocción lenta con técnicas tradicionales o los arroces auténticos y mediterráneos que varían según el tipo de producto disponible en el mercado. Además, la cocina catalana de este conjunto de hoteles apuesta por el protagonismo absoluto del producto, sin mucho artificio que empañe el sabor auténtico de esta tierra.

Grand Hotel Central / Grand Hotel Central

Impacto en la economía de la ciudad

El impulso de restaurantes con cocina, de temporada y de calidad, basada en productos frescos y de km0, tiene un resultado directo en la economía de Barcelona. La filosofía de poder ofrecer propuestas culinarias que sean auténticas, tradicionales y sostenibles permite mejorar la oferta gastronómica local. Se consolida así un tejido productivo que combina el trabajo de la hostelería de la ciudad con los productores alimentarios de toda Catalunya, la mayoría de ellos pequeños empresarios, lejos de grandes superficies o macroempresas que monopolizan el mercado.

Asimismo, la colaboración entre ellos establece relaciones de confianza, permite saber el origen y tratamiento real de cada uno de los ingredientes que se utilizan y garantiza prácticas responsables y sostenibles durante toda la cadena alimentaria del producto. Con el apoyo del Ajuntament de Barcelona, el Gremi d'Hotels de la ciudad pretende poner en valor aquellos establecimientos que apuestan por el producto de proximidad, impulsando de esta forma el patrimonio gastronómico catalán.

A la izquierda, uno de los platos de Catalonia Eixample 1864, y a la derecha, del Mandarin Oriental, Barcelona / Catalonia Eixample 1864 y Mandarin Oriental, Barcelona

Una experiencia más allá del sabor

Sentarse en la mesa de alguno de estos restaurantes en Barcelona significa disfrutar de un viaje por el territorio catalán a través del gusto. Los comensales tienen la oportunidad de conectar con sus raíces, puesto que los platos son la carta de presentación de la cultura de cada zona, poniendo en valor los sabores locales.

Desde las huertas del Baix Llobregat hasta los valles pirenaicos, pasando por el Mediterráneo y su pescado fresco. La ciudad de Barcelona se reafirma, de este modo, como un destino gastronómico de calidad, sostenible y tradicional, donde la autenticidad está servida en cada uno de los platos que se sirven en los hoteles.

Arriba a la izquierda, uno de los platos del Majestic Hotel & Spa Barcelona; abajo a la izquierda, uno de los platos de The One Barcelona; y a la derecha, una de las propuestas gastronómicas de abba Garden Hotel / Majestic Hotel & Spa Barcelona, The One Barcelona y abba Garden Hotel

