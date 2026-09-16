Pa Artesà del Vallès: medio siglo, 30 tiendas y un premio al mejor ‘xuixo’ del mundo

Jaume Junyent tiene 72 años y ha estado más de 40 al frente de la empresa Pa Artesà del Vallès, que empezó a funcionar hace 46. No es que su destino fuera dedicarse al pan: era matricero (experto en la fabricación y la reparación de moldes, matrices y troqueles para crear piezas industriales en serie) en la empresa Simon: “Hacía moldes para interruptores”. Se fue voluntariamente a los 26 años, en 1980, cuando la firma propició salidas en un periodo de crisis.

Con la indemnización, compró un horno en Sabadell junto con su cuñado, panadero de profesión. Y luego dio el gran salto: a propuesta del gremio del sector, adquirió una empresa que ya no existe y que estaba en Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) y en una situación de gran dificultad: la Panificadora Gallecs. “Estaba arruinada. Les dije que si querían que me lo quedara no empezaría a pagar nada hasta dos años después”. Entre la adquisición y las considerables deudas heredadas, la operación requirió una inversión de 600.000 euros de entonces, 100 millones de pesetas (el equivalente a cuatro millones de euros actuales, según la herramienta de cálculo del INE sobre actualización de importes). En una década, la situación de dificultad había sido revertida.

Un horno artesano

Junyent cambió el nombre a la sociedad adquirida y fundó Pa Artesà del Vallès, aunque precisa que su negocio es muy distinto al que había: “Una panificadora cuece el producto y a la calle. Es más industrial. Lo mío es un horno de pan grande, es casero, lo más artesano que se conoce en una empresa grande. El pan tiene que hacerse bien. No puede ser un 'aquí te pillo, aquí te mato'. Tiene que reposar, sentar bien a quien lo coma, que no le hinche el estómago”.

La sede de la empresa, en Santa Perpetua de Mogoda. / Belén González / EPC

Continuó con su cuñado 15 años, hasta que este prefirió “volar solo” y seguir por su cuenta. Ya con Junyent como único propietario, Pa Artesà del Vallès fue creciendo. Cuando empezó, la sede sumaba 1.000 metros cuadrados. Ahora cuenta con 5.000. La producción está mecanizada solo “en lo imprescindible”: “Lo hacemos todo a mano, con alguna excepción. Nosotros hacemos pan, bollería y pastelería”. También abrieron un restaurante, Cal Jaume, al que acude gente que trabaja en el polígono de Can Roca, donde está la empresa.

Dos tiendas cada año

La firma, que factura 11 millones de euros al año, tiene 200 empleados, cerca de 70 en la fábrica y 130 en los comercios. Porque mientras crecía, fue abriendo tiendas en distintos municipios, y solo allí se venden sus productos: “Cada año abríamos dos tiendas, más o menos. En Barcelona tenemos cinco en Sant Andreu y una en la calle Calvet. En Parets del Vallès, cuatro; en Mollet, dos; en Montcada i Reixac, tres; en Barberà y Cerdanyola, seis; en Santa Perpètua, tres, en La Llagosta, dos, y en Ripollet, tres. De la comercialización se encarga la esposa de Junyent, Conchi Galván: “Es la artista de la comercialización, el alma de las tiendas”.

El fundador está jubilado desde hace cinco años, aunque es una jubilación activa. Ha seguido acudiendo cada día a la empresa. Tiene cuatro hijos: Anabel, Raquel, Paula y Gerard. Este último, el benjamín, es su sucesor al frente de Pa Artesà del Vallès. Y eso, dice, le evitará tener que vender el negocio.

Padre e hijo, en el interior de la tienda de Montcada. / Belén González / EPC

El sucesor

Gerard Junyent, de 32 años, estudió un grado de Administración y Finanzas y es licenciado en Derecho. Es el actual rector de la empresa. El padre prevé apartarse más si cabe en breve, para no pisarle el espacio. Y Gerard lo ve claro: “Tiene que haber una sola visión”. Pero tanto él como su progenitor están de acuerdo en cuál es la tendencia del sector: un horno con espacio de degustación, de cafetería, de granja. Algo que han aplicado ya en una de las tiendas que tienen en Montcada.

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Es, también, la primera que ha vivido otro cambio: un logo nuevo, con un color distinto y la abreviación de Pa Artesà del Vallès a solo Pa Artesà. Todos estos cambios se han hecho en gran parte gracias a la aportación de la pareja de Gerard, Helena Khoe, que también trabaja en la firma y es experta en marketing, necesario para que un producto, una marca, sean, además de buenos, conocidos: “Se puede crecer de muchas maneras. Mi intención es crecer como marca”. Padre e hijo se fotografían en su buque insignia de Montcada, ante un letrero que recuerda un premio destacado: en 2020, Pa Artesà del Vallès ganó el galardón al mejor 'xuixo' del mundo. La idea es que con el tiempo, la treintena de tiendas sigan el mismo camino que la de Montcada.