El Barça busca ante el Racing la séptima victoria que hará historia

Apenas cuatro equipos en la historia del Barça han sido capaces de ganar los seis primeros partidos de la temporada: el Barça de James Bellamy (1929-30), el de Ljubisa Brocivc (60-61), el de Ernesto Valverde (2018-19) y el actual de Hansi Flick. El único que puede romper el tope y anudar la séptima victoria consecutiva. Siempre y cuando venza hoy al Racing de Santander, recién ascendido y rival eliminado en los octavos de la Copa en enero en la Copa en un partido que exigió mucho esfuerzo y muchos titulares en el campo (0-2).

No ha olvidado Flick aquella experiencia en vísperas de la visita de los cántabros y elogió el sello que ha imprimido su colega José Alberto López. "Es un equipo maravilloso de ver, juega con valentía, es bueno en las segundas pelotas, ataca en profundidad... No será fácil demostrar que somos mejores", dijo, acotando su máximo interés al resultado inmediato, sin mayores perspectivas históricas. "No soy un entrenador de batir récords, sólo quiero ganar el próximo partido y nada más", sostuvo.

Rodrigo, Fariñas, Lamine Yamal (de espaldas), Olmo y Christensen, en el entrenamiento de este martes. / Enric Fontcuberta / EFE

Uno promocionado de tres

Al Barça le quedan dos partidos (el sábado en Sevilla) antes de la ruptura de la competición por las selecciones. Lamine Yamal acapara la atención por su rendimiento en el equipo -comparte protagonismo con Raphinha– y por el debate público -en exclusiva– sobre el Balón de Oro, ya que el brasileño no está entre los aspirantes y el Barça no promueve otro candidato pese a que tiene dos optantes más: Pau Cubarsí y Rodrigo Hernández. "Cuando acabe todo, seré feliz", confesó Flick, cansado de la turra que se intensificó la pasada semana con la publicación de la lista y durará hasta la ceremonia de entrega: 26 de octubre.

Sin embargo, Flick y a pesar del hartazgo que expresó con una sonrisa, opta por nadar en la corriente y se alinea en promover la candidatura de Lamine Yamal. Aunque no le gustara que el delantero dijera en público que se considera el mejor jugador del mundo junto con Kylian Mbappé y que merece llevarse el trofeo.

Hansi Flick entra en la sala de prensa antes del partido que el FC Barcelona jugará ante el Racing de Santander. / Enric Fontcuberta / EFE

"Claro que se lo merece, si ganó dos títulos con el Barça y el Mundial con España", corroboró Flick, en contraste con el bagaje de Mbappé, que fue máximo goleador del Mundial. El técnico defendió incluso la reflexión personal de su pupilo, un jugador "excepcional": "Es joven, es sincero y tiene mucha confianza en sí mismo. Eso me gusta, porque esa confianza es la que muestra en el campo cuando afronta el uno contra uno o contra dos o contra tres".

"Lamine Yamal es joven, es sincero y tiene mucha confianza en sí mismo. Eso me gusta, porque esa confianza es la que muestra en el campo cuando afronta el uno contra uno o contra dos o contra tres" Hansi Flick — Entrenador del Barça

Lamine Yamal chuta para anotar el quinto gol durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano en el Camp Nou. / Jordi Cotrina / EPC

Titulares que son suplentes

Otros jugadores están más necesitados de la consideración de su entrenador, antiguos titulares indiscutibles que hoy penan en el banquillo. Gavi perdió el puesto por lesión; Balde, por bajo rendimiento. "Están entrenando bien, y es lo que quiero ver", dijo, antes de concretar en Balde, el único que no ha disputado ni un minuto.

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"Hay cinco laterales, dos en la derecha y tres en la izquierda. Nadie esperaba que Xavi Espart estuviera a este nivel", expuso el técnico. "No está contento, es normal viniendo del pasado cuando fue uno de los hombres clave en las dos últimas temporadas, pero la competencia en la plantilla, donde hay dos jugadores por puesto, a veces tres, es bueno para mí como entrenador, para el equipo y para el club".