Seat y el Estado, un matrimonio inconveniente

Archivo - Montaje del nuevo modelo de Cupra Fomentor y Cupra León durante una visita guiada a la fábrica de Seat en Martorell, a 27 de junio de 2024, en Martorell, Barcelona / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Markus Haupt está a punto de cumplir su primer año como consejero delegado de Seat en uno de los momentos más convulsos de la historia reciente de la compañía. El plan de reestructuración de su matriz, el grupo Volkswagen, con cierres de fábricas en Alemania, despidos y reducción de modelos, ha alimentado las dudas sobre el futuro de la marca española más allá de 2030. Haupt responde hoy a esta inquietud en una entrevista exclusiva de Xavi Pérez en la que transmite un mensaje tranquilizador sobre la fábrica de Martorell, su actividad industrial y Cupra. El futuro de la marca Seat, en cambio, ofrece menos certezas. Haupt admite que la desaparición es uno de los escenarios posibles. Esta franqueza merece ser reconocida. Mejor admitir la incertidumbre que recurrir a palabras vacías para calmar la inquietud sindical.

El directivo se muestra mucho más contundente al oponerse a otro de los escenarios planteados en las últimas semanas, la entrada del Gobierno en el capital de Seat con un paquete testimonial. Los sindicatos defienden esta vía para que el Estado entre en el consejo de administración y pueda supervisar las decisiones de la compañía.

Haupt tiene razón. Las administraciones públicas deben seguir de cerca el futuro de Seat e implicarse en él por el enorme impacto industrial, económico y laboral de la empresa, pero sin convertirse en accionistas. Una participación minoritaria en la compañía difícilmente permitiría al Gobierno decidir nada de lo que de verdad importa, como las plataformas, la asignación de modelos o el destino de la marca. Eso se decide en Alemania. El Estado compraría riesgo y no control.

Las administraciones, además, disponen de instrumentos de política industrial mucho más efectivos, como ayudas condicionadas a nuevas inversiones, a la asignación de modelos y al mantenimiento de la producción y el empleo. Así pueden exigir compromisos verificables a Volkswagen sin convertir a los contribuyentes en accionistas.