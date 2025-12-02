Cuarto aniversario de la primera ‘booktown’ catalana: Calonge y Sant Antoni ha organizado una agenda llena de cultura para celebrarlo durante el puente de la Purísima

En 2021 Calonge y Sant Antoni se fijó como objetivo convertirse en la primera ‘booktown’ catalana, una apuesta de gran envergadura para un municipio del Empordà. Cuatro años después ya es una realidad. En el marco de “Calonge, Poble de Llibres”, el municipio cuenta actualmente con seis librerías, dos generalistas (Rals y Libelista) y cuatro temáticas (Calonge Còmics, La Fàbrica, La Històrica y La Botiga dels Fils). Pero eso no es todo: también tiene una Escuela de Escritura y una agenda cultural vinculada a la literatura y el arte durante todo el año.

El proyecto, impulsado desde el Ayuntamiento, ha situado la literatura como uno de los principales ejes vertebradores de la vida cultural y económica del municipio. Este diciembre, el municipio ampurdanés celebrará el cuarto aniversario de la iniciativa con una programación que mantiene el espíritu fundacional: hacer del libro una experiencia viva, participativa e intergeneracional. La extensa agenda —que se desarrolla del 29 de noviembre al 13 de diciembre— combina literatura, juego, música, talleres, patrimonio y charlas.

Una gincana de letras en los comercios Del 24 de noviembre al 2 de diciembre, 12 comercios del Casco Antiguo participarán en la gincana “Las letras juegan en Calonge”. En cada escaparate habrá un cartel con una letra que, combinadas, permitirán descubrir una palabra.

Luz, palabra y juego: una celebración que llena el pueblo

La celebración de este cuarto aniversario empezó el pasado 29 de noviembre con el encendido de luces de Navidad y el árbol de La Botiga dels Fils, en el casco antiguo. Al día siguiente, el 30 de noviembre, Màrius Serra ofreció una charla en la sala grande del castillo sobre literatura y juegos de enigmas verbales.

Las actividades se extenderán hasta el 13 de diciembre / Cedida

Juguetes y una cata de vinos poética en el Castillo

El 5 de diciembre se inauguran dos exposiciones que recuperan la memoria lúdica del territorio: “Calonge, ¿jugamos?”, un recorrido por juguetes antiguos hasta los años ochenta, y una exposición fotográfica de juguetes de Calonge y Sant Antoni. Esa misma tarde, en la sala grande del Castillo, Josep Pedrals y Xavi Lloses protagonizan “Vi en vers”, un recital que se disecciona a sí mismo acompañado de una cata de vinos a cargo de La Gastronòmica.

Talleres y experiencias para todos los públicos durante el puente de la Purísima

El fin de semana de la Purísima llega el plato fuerte de la agenda. El 6 de diciembre habrá actividades para todos los públicos: juegos intergeneracionales en el Casal de Avis L’Amistat de Calonge y distintos espacios familiares de juego situados en los jardines del Castillo y en el centro cultural Colónica.

El primero, a cargo de la Cía. Tombs Creatius, será una instalación en forma de carpa con un recorrido interactivo; y la Cía. TaNtàgora ofrecerá dos propuestas: una para descubrir qué página de un libro tiene abierta la persona de delante, y otra para experimentar cómo el juego libre y la literatura van de la mano.

Ese mismo día, Oriol Comas presentará “Un mundo de juegos” en la sala grande del castillo y, en el mismo espacio, tendrá lugar la charla “Literatura y juegos de rol, un maridaje de éxito” a cargo de Joaquim Ball-llosera.

Celebración del tercer aniversario / Cedida

El día 6 también habrá una visita al Espai Gavarres para conocer la historia, las tradiciones y la naturaleza del macizo; un Bingojam –como el bingo, pero sustituyendo los números por música–, además de talleres, charlas, exposiciones y música en directo. En este último caso, en la plaza Mayor, el coro Corocrux interpretará melodías del universo Harry Potter. Finalmente, destaca también Sopa x sopa, una sopa de letras gigante con premios literarios que convierte la plaza en una fiesta familiar.

El 7 de diciembre habrá cuentacuentos, un torneo de ajedrez y talleres infantiles, entre otros. A las 12 h, en el patio de armas del castillo, llega el momento simbólico: el soplado de velas del cuarto aniversario y la entrega de premios de la Sopa de Letras Gigante y de la gincana Las letras juegan en Calonge. Justo después, Ambauka llenará el espacio con “¡Peti qui peti!”, un espectáculo familiar lleno de ritmo y valores. A lo largo del día, la propuesta Libreros VIP, con Rafael Vallbona, ofrecerá un recorrido íntimo por las librerías del pueblo. La jornada se cerrará con “La historia musical de Navidad”, un espectáculo que combina música, tradición y relato histórico.

Una agenda que sigue hasta el 13 de diciembre

El programa seguirá hasta el 13 de diciembre. El 10 de diciembre, el Consorci per a la Normalització Lingüística presentará el programa “Totjoc”, para potenciar los juegos de mesa en catalán. El viernes 12 de diciembre la programación contará con una charla sobre la historia del metal catalán en La Fàbrica y, después, en el castillo de Calonge, tendrá lugar una tertulia con Jaume Clotet donde se explorará cómo se construye un buen thriller histórico.

Al día siguiente, el 13 de diciembre, Calonge se transformará en un escenario polivalente: habrá una entrevista-concierto con el músico menorquín Cris Juanico, y los periodistas Clàudia Rius y Joan Burdeus protagonizarán una conversación en la que reflexionarán sobre el hobby y el tiempo libre desde una perspectiva filosófica.