Flechazo inesperado
La camarera de 'First dates' consigue una cita y le roba un soltero a una participante: "Me han temblado las piernas"
Lidia Santos quedó impresionada por Cristian, coqueteó con él durante la velada y aceptó darle su contacto al terminar el programa
Cristian acudió a 'First Dates' dispuesto a conocer a Kristina, pero su entrada en el restaurante despertó el interés de otra persona. Lidia Santos, integrante del equipo del programa, quedó impresionada por el soltero y terminó convirtiéndose en la inesperada tercera protagonista de la velada.
La altura de Cristian, de 1,94 metros, llamó inmediatamente la atención de Lidia. "¡Uy, qué alto! Muy alto, increíble, a mí es que me encanta la gente alta", reconoció al colocarse junto a él. "Tú también eres increíble", respondió el comensal, mientras Matías apuntaba que hacían "una pareja hermosa". La camarera recogió el guante: "Si te va mal la cita…".
Cristian comenzó después su encuentro con Kristina, una empresaria de 30 años que buscaba una relación estable. Los dos descubrieron que tenían hijos y la conversación avanzó con aparente sintonía. Sin embargo, fuera de la mesa, Lidia admitía ante sus compañeras que el soltero le había provocado algo inesperado: "Hacía un montón que no me pasaba. Cuando ha entrado, me han temblado las piernas, me he puesto nerviosa, a mí me ha encantado".
Un intercambio de teléfonos
Cuando Kristina se ausentó momentáneamente, Lidia volvió a acercarse a Cristian. Él se definió como "chilandés, de chileno y holandés", y ambos descubrieron su interés por el baloncesto. "No tengo a nadie con el que tirar unas canastas", deslizó ella. "Cuando quieras", contestó el soltero antes de preguntarle directamente: "¿Me quieres dar tu contacto cuando terminemos el programa?". "Sí, claro", aceptó Lidia.
En la decisión final, Kristina quiso mantener un segundo encuentro porque había sentido química, pero Cristian rechazó continuar conociéndola al no encontrar el mismo 'feeling'. Después, Lidia confesó a Carlos Sobera hasta qué punto le había afectado su llegada: "No es broma, hace mucho que no me pasa esto, llevo un año que nadie me remueve por dentro". La cita oficial no prosperó, pero el soltero salió del restaurante con otra puerta abierta.
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