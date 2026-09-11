Última oportunidad para ir de compras: este es el último domingo que abrirán las tiendas en Barcelona

Ir de compras en domingo se ha convertido durante los meses de verano en una posibilidad habitual en buena parte del centro de Barcelona. La llegada de turistas y el aumento de la actividad comercial durante la temporada estival permiten que numerosos establecimientos levanten la persiana también el último día de la semana, una excepción al régimen habitual de horarios comerciales que, sin embargo, está a punto de llegar a su fin.

El próximo domingo 13 de septiembre será el último domingo del periodo estival en el que los comercios incluidos en la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Barcelona podrán abrir sus puertas. De este modo, quienes quieran aprovechar el fin de semana para realizar sus compras tendrán una última oportunidad antes de que termine el régimen especial asociado a la temporada turística.

Domingos excepcionales

La situación de estos meses supone una excepción a la norma general que rige en Catalunya. Según explica la Generalitat, los establecimientos comerciales tienen la obligación de permanecer cerrados los domingos y festivos, salvo aquellos días o supuestos en los que se haya autorizado expresamente su apertura.

Barcelona dispone de un régimen específico por su consideración turística a efectos de horarios comerciales. La Generalitat establece para la capital catalana el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre, ambos incluidos, y permite durante los festivos la apertura de los establecimientos afectados entre las 12.00 y las 20.00 horas. Al caer el 15 de septiembre de 2026 en martes, el día 13 será el último domingo incluido dentro del periodo autorizado.

Este modelo amplió notablemente el número de jornadas en las que los comercios pueden trabajar durante la temporada turística. Según el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, el cambio de la ZGAT supuso pasar de cinco domingos de apertura a alrededor de una veintena durante este periodo.

Zonas afectadas

La medida no afecta por igual a todos los establecimientos de Barcelona. La apertura extraordinaria corresponde a los comercios situados dentro de la Zona de Gran Afluencia Turística, cuya delimitación fue ampliada después de una solicitud del Ayuntamiento de Barcelona aprobada por la Dirección General de Comercio de la Generalitat.

La zona abarca Ciutat Vella y L'Eixample, además de diferentes áreas de Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó y Sant Martí. La Generalitat explica que la modificación de la ZGAT amplió considerablemente las posibilidades de apertura comercial en domingo durante los meses de mayor presencia turística.

La autorización también alcanza a grandes superficies y centros comerciales que se encuentran dentro de la delimitación correspondiente. No obstante, la apertura es voluntaria, por lo que estar incluido en la zona autorizada no obliga a un establecimiento a abrir y los horarios concretos pueden variar de un comercio a otro.

Para la campaña de Navidad

El final de este periodo no significa, sin embargo, que todas las tiendas de Barcelona vayan a permanecer cerradas cada domingo hasta 2027. Al margen del régimen especial de la zona turística, Catalunya cuenta con un calendario de domingos y festivos de apertura comercial autorizada, al que los ayuntamientos pueden añadir o sustituir determinadas fechas.

Para 2026, este calendario está regulado por la Orden EMT/77/2025, de 22 de mayo, mientras que una resolución posterior de la Generalitat recoge las fechas añadidas o sustituidas por diferentes municipios.

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Por tanto, el 13 de septiembre marca el final de las aperturas dominicales vinculadas a la temporada turística de verano, pero no supone el cierre definitivo del comercio en domingo durante el resto del año. Con la campaña de Navidad volverán a aparecer jornadas autorizadas para facilitar las compras en uno de los periodos de mayor actividad comercial.