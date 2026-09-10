La agresiva entrevista de Cristina Pardo a Óscar Puente en Antena 3 en la que no paró de interrumpirle, le genera varapalos y elogios: "Quiere ser Silvia Intxaurrondo"

La visita de Óscar Puente a los estudios de Antena 3 este miércoles por la noche no fue precisamente amable. Y es que Cristina Pardo le realizó en el plató de 'La Mesa' una agresiva entrevista cargada de frases toscas y preguntas incómodas (algunas muy pertinentes), a las que la periodista en algunos momentos apenas le dejaba responder por sus constantes interrupciones.

Pese a verse en un territorio sumamente hostil, el ministro de Transportes afrontó como pudo la batería de cuestiones que le iban lanzando, algunas mezcladas con ataques, reproches, opiniones personales y juicios de valor, según señalaron diferentes usuarios en X.

Cristina Pardo acusó a Óscar Puente de mentir, le echó en cara su actitud combativa en la comunidad digital y le contestó en ocasiones con comentarios llenos de ironía y sarcasmo: "¿Usted se cree esto que me está diciendo? ¿Le parece convincente?", le llegó a decir. También le dedicó palabras un tanto fuera de lugar: "Puede ser usted una de las personas más odiadas de España".

Esta actitud de la presentadora generó un intenso debate en las redes sociales, en las que volvió a quedar patente la extrema polarización existente, con un gran número de opiniones situadas en posiciones extremas. Algunas de ellas llenas de insultos y faltas de respeto hacia el político del PSOE.

Por un lado, la periodista recibió duras críticas y fue acusada por algunos usuarios de "no ser imparcial", de "atosigar" al ministro y de lanzarle más ataques y opiniones personales que preguntas, para encima no permitirle responder. "Es una maleducada, no para de interrumpirle", escribía un perfil.

"Se está pasando de frenada. No es una entrevista, es un interrogatorio cargado de juicios de valor", le decían. Alguno intentó establecer una comparación con el tono incisivo de la presentadora de 'La hora de La 1': Maleducada, pretende que responda lo que ella quiere. Intenta imitar a Silvia Intxaurrondo y ha quedado a la altura del betún"

Incluso hubo quien quiso alinearla con Ana Pastor: "Es el mismo estilo, atosigar con muchas preguntas sin dejar tiempo para responderlas. Se le ve el plumero".

No obstante, la dura entrevista de Cristina Pardo a Óscar Puente también contó con un buen número de comentarios positivos hacia su labor, destacando sus preguntas directas y sin evitar ningún tema.

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"Estoy por hacerme un Cucurella y tatuarme el rostro de la presentadora por las hostias que le está dando al orangután", escribía uno de los defensores de la periodista. "Lo está bordando", comentaba otro. "Ha ridiculizado a Óscar Puente y le ha dejado en pelotas. Le ha dado al gorila hasta en el carnet de identidad", añadían.