Infierno pero no mucho y algo inesperado, por Enrique Ballester

Un poco de respeto al infierno. En el inicio de la Champions ha vuelto a pasar. En cuanto aparece la pirotecnia en la grada, aunque sean un par de bengalas, alguien recurre a la palabra infierno para describir el panorama. Pero vamos a ver, seamos serios: estamos hablando de estadios con wifi en ciudades con semáforos y en países desarrollados. Qué clase de infierno es ese, el infierno pero no mucho, el infierno con palcos VIP, el infierno con kiss cam, donde puedes pagar con el móvil un perrito caliente, donde puedes jugar a Copero en el descanso si te estás aburriendo. Si hay wifi, no lo puedes llamar infierno. De veras lo siento, pero un poco de respeto al Diablo y al infierno.

Admito, eso sí, que a veces la megafonía te puede acercar al infierno. En el fútbol está creciendo la megafonía con manual de instrucciones, la que te dice cuando tienes que animar y todo eso. La que te trata como si fueras un turista o un lerdo que no entiende nada de lo que está sucediendo.

No lo soporto, pero parece que se ha normalizado: salen los porteros a calentar y te los presentan, incluido el preparador, y te instan a aplaudir con música épica. Los futbolistas hacen una piña antes de volver al vestuario, al final del calentamiento, y en megafonía gritan ‘esta es la imagen de la unión, la ilusión y el coraje’, como en las películas malas que sobrexplican la trama. Hay una pausa de hidratación y el speaker dice ‘pausa de hidratación’. Llega el partido al descanso y añade ‘nos vemos en la segunda parte’, no vaya a ser que alguien no sepa que hay segunda parte y se marche a casa pensando que el partido ha terminado.

Juro que esto está ocurriendo. El artificio. Me siento viejo.

Cuidado

Como fuere, cuidado con la euforia a estas alturas de la temporada. Por muy bien que tu equipo esté jugando, aunque vaya primero, recomiendo no fliparse demasiado. Lo sabe bien el hincha de fútbol, el que no necesita que lo dirijan por megafonía. Hasta lo más sencillo se puede complicar en un momento inesperado.

Este verano, en el pueblo, alguien recordó la primera vez que bebimos. Ha pasado casi un siglo. Con la excitación propia del descubrimiento, alguien propuso comprar alcohol. Quizá para hacerme el guay ante las chicas, me presenté voluntario para ir a la única tienda del pueblo a comprarlo. Apenas sabíamos qué beber porque apenas sabíamos nada. Alguien aportó la palabra Martini y concretamos el plan. Parecía un plan sencillo, infalible y sin riesgo: ir a la tienda, simular una compra familiar y pedir una botella de Martini como si nada.

Me hice el ánimo. Era un héroe. Cuando llegó el momento clave y pedí la botella de Martini, sucedió lo inesperado: el tendero que atendía me preguntó '¿rojo o blanco?' Desarmado, intenté que no se notara el golpe y dije ‘rojo’, poco convencido, como intentando adivinar algo. Error: el Martini rojo estaba muy arriba, en lo alto. El hombre llamó a su mujer, no llegaban. Trajeron una escalera. Empezó a llegar gente. Entró medio pueblo. Me vieron comprando el Martini rojo. Cuando llegué a casa horas después, algo borracho tras beber sorbitos calientes en vasos de plástico, mi madre ya sabía todo lo que había pasado.

Hasta lo más sencillo se puede complicar. Puedes pensar que lo tienes todo controlado y de repente alguien pregunta algo inesperado. Es septiembre y la dificultad llegará. Me siento viejo. Conviene estar preparados.