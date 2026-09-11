Fahrenheit 451 en nuestras aulas

Una carcoma invisible pero letal nos pudre silenciosamente por dentro. La degradación de nuestro sistema educativo, evidenciada vergonzosamente por el informe PISA justo en el momento en que los maestros siguen con sus huelgas en el inicio del curso, ha alcanzado niveles insoportables, y pone de relieve que, más que un problema educativo, nos acercamos a un colapso social.

Con Catalunya fuera de concurso, tras hacer el ridículo excluyendo de la muestra a los alumnos con dificultades, España ha obtenido en PISA 2025 las notas más bajas de su serie histórica en lectura, matemáticas y ciencias, con un descenso especialmente acusado en comprensión lectora. De los 496 puntos de 2015 se ha caído a 451, muy por debajo de la media de la OCDE, una pérdida que equivale, según la propia organización, a más de dos cursos escolares completos. La conclusión es espeluznante: una generación entera ha perdido, literalmente, la capacidad de entender lo que lee. Ante la debacle, se nos ha querido consolar señalando a culpables cómodos con la estadística de que un 54% del alumnado usa ya la inteligencia artificial para aprender y un 40% para resumir textos. Pero hay una causa más inquietante, que nadie quiere nombrar en voz alta y que tiene que ver directamente con haber dejado de obligar a los adolescentes a leer libros enteros, exigentes pero necesarios, que no eligen ellos.

En Catalunya el síntoma es especialmente sangrante. Hace ya muchos años, se decidió con nocturnidad y alevosía, y por cierto con escasa resistencia social, eliminar las lecturas obligatorias de literatura catalana y castellana de las materias comunes de bachillerato y de las pruebas de selectividad, dejándolas solo para quien curse la optativa. Así, títulos que durante generaciones tejieron un imaginario común —'La plaça del Diamant', 'Tirant lo Blanc', 'La casa de Bernarda Alba'— dejaron de ser lectura obligada para la inmensa mayoría del alumnado. Y no solo los libros se han esfumado del aula. También la memoria, ese ejercicio que una cierta pedagogía despreció en nombre de la modernidad. Por una extraña razón, los niños ya no aprenden 'Assaig de càntic en el temple' de Salvador Espriu o 'La vaca cega' de Joan Maragall. En el mismo momento en que entraban por la puerta de las aulas miles de iPads (hoy ya obsoletos), echábamos de la educación a los textos literarios imprescindibles para estructurar el cerebro de la humanidad.

Marginada la lectura de verdad y humillados los libros, ahora hay quien se sorprende porque solo un 2% de nuestros adolescentes sea capaz de abordar un texto realmente complejo y el informe PISA muestre a unos jóvenes sin bagaje cultural. No nos engañemos más: lo que nos amenaza de verdad no es una crisis de educación, sino una crisis de lectura. Hemos quemado nuestros libros en el altar de la modernidad, en un nuevo Fahrenheit 451 impulsado desde nuestras aulas. O recuperamos ya el hábito de leer textos de verdad en la escuela o preparémonos para la llegada distópica de varias generaciones de analfabetos funcionales. En Estados Unidos o Argentina ya estamos viendo qué sucede cuando un imbécil que no ha leído nada en su vida accede al poder.