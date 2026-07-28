Elodie Perthuisot, CEO de Carrefour España: "La Vuelta nos permite conectar con nuestros clientes, proveedores y colaboradores"

El fin de semana álgido que vivió el ciclismo a principios de julio con el inicio del Tour de Francia en Barcelona sirvió también para que Carrefour activara sus acciones de patrocinio de La Vuelta a España, que se celebrará del 22 de agosto al 13 de septiembre. Con iniciativas como 'Súbete al carro' y la gran ruleta de El Club Carrefour, la firma inició en el hipermercado de Les Glòries un recorrido promocional que continuó luego por Tarragona, Zaragoza y Huesca y se mantendrá hasta el inicio de la competición ciclista, visitando comunidades autónomas como Cantabria, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Madrid. Elodie Perthuisot, CEO de Carrefour España, explica las claves de esta colaboración que se alarga desde hace más de una década.

Carrefour repite por 14ª vez como patrocinador principal de La Vuelta. ¿Se trata de una prueba inequívoca del éxito de esta colaboración?

Sin ninguna duda. Somos orgullosos patrocinadores de La Vuelta desde hace 14 años, lo que nos convierte en el principal dinamizador del mayor evento ciclista de España y uno de los más importantes a nivel internacional. Para nosotros, este patrocinio es el punto de encuentro perfecto para conectar con nuestros clientes y en especial con nuestros socios de El Club Carrefour, proveedores locales y regionales y colaboradores de todos los puntos de España.

¿De qué manera ha crecido la marca Carrefour en España gracias a su vínculo con La Vuelta?

El crecimiento ha sido excepcional y nos acerca aún más a los hogares españoles, que mantienen una relación muy cercana con los valores del deporte y del ciclismo en particular. En España, hay 19 millones de personas que usan la bicicleta, y este patrocinio nos permite conectar con ellos de manera auténtica. A nivel de marca, nuestra notoriedad ha dado un salto espectacular. A día de hoy ocupamos la primera posición en notoriedad de marcas asociadas a La Vuelta, y nos encontramos en el TOP3 de marcas asociadas al ciclismo como deporte.

Por otro lado, ¿cómo ha contribuido el apoyo de Carrefour a mantener La Vuelta como una de las mejores pruebas de ciclismo por etapas del mundo?

Como decía antes, somos el principal dinamizador del mayor evento ciclista de España. Nuestro objetivo es mover y conectar emocionalmente con el público generando un gran ambiente festivo y familiar dentro de la carrera. Para lograrlo, desplegamos un esfuerzo logístico sin precedentes involucrando a cerca de 300 tiendas en todas las comunidades autónomas por las que transcurre la competición y de forma especial en nuestros hipermercados, el formato con el que somos pioneros y líderes en España.

¿Qué sensaciones les genera ver el logo de Carrefour en el maillot rojo del líder de la clasificación? ¿Y qué impacto cree que genera en el espectador?

Es el máximo símbolo de nuestra alianza y un generador de orgullo de pertenencia para nuestros colaboradores, porque inevitablemente se asocia al trabajo en equipo, al esfuerzo y la pasión con la que cada día abrimos nuestras tiendas. Además, la entrega del maillot rojo tiene un profundo impacto porque al finalizar cada etapa, el encargado de imponer el maillot al líder es un colaborador de nuestras tiendas, elegido como reconocimiento a su trayectoria, talento e implicación. Es un momento muy emotivo.

Efectúan toda una serie de acciones en la salida y en la llegada, como el concurso la Gorra Dorada o la Zona Parque Vuelta, que el año pasado incorporó experiencias basadas en IA. ¿Volveremos a verlas este año?

Sí, mantendremos nuestros grandes clásicos, pero seguimos revolucionando nuestras mecánicas. Como acción previa, desde ahora y hasta que empiece la competición, nuestra Gorra Dorada vuelve con una dinámica en la que los clientes tendrán que localizar una única gorra dorada entre miles de gorras rojas dentro de un carro gigante en menos de 1 minuto. Ya durante la carrera, aquellas personas que acudan a ver La Vuelta tendrán la oportunidad de encontrar la gorra dorada entre las miles que entregamos día a día en nuestra Caravana o en activaciones, y ganar 1.000 euros por etapa de acumulación en el ChequeAhorro —la ventaja mejor valorada por nuestros clientes—, además de otros premios como maillots.

Además, incorporamos una nueva Ruleta de El Club Carrefour, iniciativas en línea con Act For Food y muchas más actividades en nuestro Parque Vuelta. En total, repartiremos más de 25.000 euros en premios.

También difunden la alimentación saludable y sostenible a través del programa Act For Food. ¿Qué oportunidades ofrece La Vuelta para difundir ese mensaje y qué impacto ha tenido estos últimos años?

Así es, este año damos un paso muy importante en nuestro compromiso con la alimentación saludable: evolucionamos una de nuestras iniciativas icónicas al nuevo Kilómetro Saludable. Una nueva iniciativa dirigida a combatir la obesidad infantil uniendo el deporte con la nutrición. En la salida de las etapas, invitamos a los asistentes a recorrer simbólicamente un kilómetro en un juego interactivo, finalizando con la simulación de una entrada a meta.

¿Tienen pensada alguna novedad para esta edición de La Vuelta o alguna sorpresa? ¿Puede avanzar algún detalle?

Por supuesto, Carrefour e innovación siempre van de la mano. No puedo contra mucho, pero tenemos preparada una de nuestras acciones wow, que será el mayor impacto visual de la etapa final en Granada el 13 de septiembre. ¡Va a ser espectacular!

También aprovechan el paso de La Vuelta por las distintas ciudades españolas para promocionar productos y proveedores locales. Debido al recorrido de esta edición, ¿será una de las Vueltas más mediterráneas?

En Carrefour mantenemos un compromiso histórico con el desarrollo económico de las zonas en las que estamos presentes. Apostamos por el producto local y por las relaciones estables y duraderas con nuestros proveedores. Siempre buscamos visibilizar lo más auténtico de cada zona que recorre la ronda ciclista. Este año, llevamos con nosotros a más de 20 proveedores locales de 5 comunidades y organizaremos degustaciones, reforzando ese vínculo inseparable con nuestros productores.

Además, extendieron la colaboración hace cuatro años patrocinando también La Vuelta femenina by Carrefour.es. ¿Cómo valoran la última edición, que se celebró en mayo con el triunfo de la catalana Paula Blasi?

Hacemos una valoración excelente por muchos motivos: el esfuerzo, la pasión de la competición y la visibilidad de las iniciativas centradas en la promoción del deporte femenino que impulsamos desde Carrefour. Que una ciclista española ganase es un orgullo para nosotros y es otro objetivo cumplido en nuestro patrocinio del deporte femenino, que es el de ayudar a la creación de referentes. Un compromiso con el talento femenino que viene respaldado por nuestros clientes y socios de El Club Carrefour. En esta última edición, más del 95% de los usuarios que participaron en el juego interactivo de nuestra app dedicado a La Vuelta Femenina by Carrefour.es nos trasladaron que les encantaba esta iniciativa.