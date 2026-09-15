El aeropuerto de Barcelona-El Prat recibirá 1.760 millones del DORA III, con la ampliación de la tercera pista prevista para más adelante

El aeropuerto de Barcelona-El Prat concentrará la mayor parte de la inversión destinada a los aeropuertos catalanes en el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), aprobado este martes por el Consejo de Ministros. El plan de Aena para el periodo 2027-2031 contempla una inversión de 1.760 millones de euros en el aeropuerto barcelonés, dentro de los cerca de 13.000 millones previstos para toda la red aeroportuaria española. En el conjunto de Catalunya, la inversión asciende a 1.963 millones.

El grueso de los recursos destinados a El Prat se dirigirá a la reconfiguración de las terminales T1 y T2, a actuaciones de mejora en la T2 y sus aparcamientos y a distintas intervenciones en el campo de vuelo y las plataformas. Entre estas últimas figuran trabajos en la pista 06R/24L, la salida rápida de la pista 02/20 y actuaciones vinculadas a la futura ampliación de la pista del lado mar y a su correspondiente terminal satélite.

Trabajos en la T1 y T2

El DORA III, sin embargo, no contempla que durante este quinquenio se ejecuten las obras de ampliación de la tercera pista, como ya se había anunciado. El calendario acordado el pasado año entre el Gobierno y la Generalitat situaba el inicio de los trabajos en 2030 y la entrada en servicio de las nuevas infraestructuras en torno a 2033, una actuación cuyo coste global se ha estimado en unos 3.200 millones de euros. El grueso de esta inversión queda, por tanto, fuera del actual periodo regulatorio.

Así quedará la fachada de la terminal T2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat, según una simulación de Aena. / Aena

La inversión aprobada sí permitirá avanzar en las actuaciones necesarias para preparar la transformación del aeropuerto. La remodelación de T1 y T2 forma parte del paquete de inversiones que Aena prevé ejecutar en los próximos años para adaptar las instalaciones al crecimiento de la demanda y mejorar los procesos y la experiencia de los pasajeros. El plan estatal reserva, además, una parte relevante de la inversión de toda la red a la mejora de la calidad de las infraestructuras y los espacios aeroportuarios.

"Lo que se acuerda, se hace"

El nuevo DORA fija asimismo una subida media de las tarifas aeroportuarias del 0,33% anual durante los próximos cinco años, equivalente a unos tres céntimos de euro por pasajero cada año. La cifra queda muy por debajo del incremento del 3,8% planteado por Aena y por encima de la reducción del 4,9% que reclamaban las aerolíneas. El Gobierno prevé que el tráfico de la red crezca a un ritmo medio del 1,8% anual y supere los 358 millones de pasajeros en 2031.

Diversos aviones vistos desde la terminal T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Ferran Nadeu / EPC

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha valorado pocos minutos después de la aprobación del DORA III el avance del acuerdo entre la Generalitat y el Estado para la ampliación de El Prat. «Clara muestra de que lo que se acuerda con el Gobierno se hace», ha señalado. Paneque ha defendido que «es del todo necesario estas conexiones intercontinentales» y ha añadido: «Lo que se acuerda pasa y está pasando». Para la consellera, «con el DORA III arranca el camino de forma efectiva y el compromiso es firme con las garantías ambientales acordadas».

La Cambra pide celeridad

No obstante, la aprobación del DORA III llega acompañada, pocas horas antes de la aprobación gubernamental, de la reclamación de la Cambra de Comerç de Barcelona para que la ampliación de la tercera pista de El Prat y la construcción de la terminal satélite se incorporen como inversiones estratégicas del documento y se incluyan partidas para iniciar las obras durante el periodo 2027-2031.

La entidad advierte de que, si los trabajos no arrancan dentro de este quinquenio, las nuevas infraestructuras podrían no estar operativas como mínimo hasta 2035, frente al calendario planteado en 2025, que preveía iniciar las obras en 2030 y ponerlas en servicio en 2033. La Cambra recuerda además que El Prat cerró 2025 con 57,48 millones de pasajeros, por encima de su capacidad nominal de 55 millones, y reclama acelerar las actuaciones para atender el crecimiento de las conexiones intercontinentales.

El avión de Level que cubre la ruta entre el aeropuerto de Barcelona-El Prat y la capital de Perú, Lima. / Level

Girona, Reus y Sabadell

El aeropuerto de Girona-Costa Brava recibirá 112,4 millones de euros durante el quinquenio. Entre las actuaciones previstas figuran la mejora de la zona de embarque, la adecuación de la zona de llegadas no Schengen, el rediseño del aparcamiento de autobuses y la ampliación de la plataforma y otras actuaciones en el campo de vuelo. El DORA III incluye también intervenciones relacionadas con la intermodalidad para contribuir a la ejecución de la pasarela que conectará la futura estación de alta velocidad con la terminal aeroportuaria.

En Reus, la inversión ascenderá a 62,7 millones de euros. El plan incluye mejoras de procesos y calidad en el área terminal, con una nueva zona de control de pasaportes de llegadas, la remodelación de los viales de acceso, mejoras de confort en la zona de embarque y la renovación del equipamiento del aparcamiento. También se contemplan actuaciones de seguridad y trabajos para incrementar la seguridad operacional mediante el recrecido de la pista y la adecuación del drenaje.

El aeropuerto de Sabadell dispondrá de 22,3 millones de euros. Entre las actuaciones previstas están la mejora de la urbanización, los accesos y las acometidas, con un nuevo acceso norte y la mejora del talud de la zona este, así como la ampliación de la plataforma. También se reforzarán los sistemas de seguridad, entre ellos con la creación de un simulador de fuego para los servicios de extinción de incendios.