Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peste porcinaTrumpBarçaFiscal GeneralGripeAeropuerto de Barcelona
instagramlinkedin
Finanzas. Pymes y autónomos

BBVA lanza Wipöp, la nueva plataforma de pagos para pymes y autónomos en España

BBVA apuesta por simplificar los cobros para pymes y autónomos con soluciones digitales integradas y ágiles

Métodos de pago de BBVA.

Métodos de pago de BBVA.

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

BBVA presenta Wipöp, una nueva plataforma de pagos en España pensada para centralizar y simplificar la gestión de cobros de pymes y autónomos, con un enfoque digital e integrado que busca agilizar la operativa diaria y acompañar el crecimiento de los pequeños negocios.

Con esa idea, Wipöp nace como una solución que combina la solidez de un banco con un enfoque ágil orientado a comercios. Su propuesta se apoya en tres ideas clave: alta 100% online, integración sencilla y activación rápida para empezar a cobrar sin complicaciones. Además, permite aceptar pagos con tarjeta y también con métodos como Bizum, Apple Pay y Google Pay, entre otros.

La plataforma incorpora un panel central para consultar el detalle de transacciones, monitorizar operaciones, gestionar devoluciones y entender incidencias (como pagos fallidos o retrocesos), independientemente del canal desde el que se haya cobrado. En la hoja de ruta, BBVA indica que el piloto arranca en diciembre y que el lanzamiento oficial será en el primer semestre de 2026, con un planteamiento abierto también a comercios que no sean clientes. Y es que el lanzamiento de Wipöp se enmarca en una apuesta sostenida de BBVA por facilitar el día a día de pymes y autónomos con soluciones de cobro adaptadas a cómo venden hoy los negocios.

Social Pay: vender sin web desde canales cotidianos

Por un lado, Social Pay es una solución específica para impulsar la venta directa en canales cotidianos: permite a pymes y autónomos vender desde redes sociales, WhatsApp o email sin necesidad de web, generando enlaces de pago o códigos QR desde el TPV Virtual. El cliente paga con tarjeta o Bizum y el comercio recibe los cobros en su cuenta cada día.

“Con Social Pay, queremos ayudar a los pequeños comercios y profesionales a aprovechar el potencial de las redes sociales para llegar a nuevos clientes y vender de una forma sencilla y segura”, ha señalado el director de Soluciones de Adquirencia para Comercios de BBVA España, Antonio Macías. “Nuestro objetivo es acompañarles en su digitalización con soluciones que les permitan crecer y gestionar sus ventas de manera eficiente”.

Bizum en TPV: cobrar fácil, sin tarjeta ni QR

Por otro lado, BBVA refuerza su propuesta en el punto de venta físico con un hito de innovación: fue el primer banco en España en ofrecer Bizum como medio de pago en los TPV de comercios. Esta funcionalidad está disponible en TPV Android a través de la app BBVA Cobros y permite cobrar con Bizum de forma sencilla: el comercio genera una solicitud de pago desde el TPV y el cliente la autoriza desde la banca online de su entidad, con confirmación inmediata. El proceso no requiere tarjeta ni códigos QR, y está diseñado para agilizar el cobro en tienda y reducir fricciones en el mostrador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La causa contra el novio de Ayuso se verá por un juez de lo Penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027
  2. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
  3. El pastor de Collserola que lleva su rebaño por zonas de alto riesgo por la peste porcina: 'En todos los sitios se ven marcas de jabalís
  4. ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
  5. Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
  6. La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
  7. El Gobierno activa la contratación masiva de cientos de técnicos para pilotar el cierre de las centrales nucleares
  8. La torre más alta de Barcelona ya es una realidad

El Liverpool toma impulso en San Siro sin Salah

El Liverpool toma impulso en San Siro sin Salah

Sabadell, ejemplo del liderazgo en la crisis de la vivienda

Sabadell, ejemplo del liderazgo en la crisis de la vivienda

BBVA lanza Wipöp, la nueva plataforma de pagos para pymes y autónomos en España

BBVA lanza Wipöp, la nueva plataforma de pagos para pymes y autónomos en España

El reto de garantizar el derecho a la vivienda: la hoja de ruta metropolitana

El reto de garantizar el derecho a la vivienda: la hoja de ruta metropolitana

José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, acusado de presunto acoso sexual por varias mujeres del PSOE

José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, acusado de presunto acoso sexual por varias mujeres del PSOE

El Atlético recupera el pulso en la Champions con una meritoria remontada

El Atlético recupera el pulso en la Champions con una meritoria remontada

El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su "presunción de inocencia", pero no su honor

El Supremo sostiene que la divulgación de los datos de González Amador pudo lesionar su "presunción de inocencia", pero no su honor

Koundé apaga el bochorno alemán y el Barça se levanta en la Champions

Koundé apaga el bochorno alemán y el Barça se levanta en la Champions