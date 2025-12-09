BBVA lanza Wipöp, la nueva plataforma de pagos para pymes y autónomos en España

BBVA presenta Wipöp, una nueva plataforma de pagos en España pensada para centralizar y simplificar la gestión de cobros de pymes y autónomos, con un enfoque digital e integrado que busca agilizar la operativa diaria y acompañar el crecimiento de los pequeños negocios.

Con esa idea, Wipöp nace como una solución que combina la solidez de un banco con un enfoque ágil orientado a comercios. Su propuesta se apoya en tres ideas clave: alta 100% online, integración sencilla y activación rápida para empezar a cobrar sin complicaciones. Además, permite aceptar pagos con tarjeta y también con métodos como Bizum, Apple Pay y Google Pay, entre otros.

La plataforma incorpora un panel central para consultar el detalle de transacciones, monitorizar operaciones, gestionar devoluciones y entender incidencias (como pagos fallidos o retrocesos), independientemente del canal desde el que se haya cobrado. En la hoja de ruta, BBVA indica que el piloto arranca en diciembre y que el lanzamiento oficial será en el primer semestre de 2026, con un planteamiento abierto también a comercios que no sean clientes. Y es que el lanzamiento de Wipöp se enmarca en una apuesta sostenida de BBVA por facilitar el día a día de pymes y autónomos con soluciones de cobro adaptadas a cómo venden hoy los negocios.

Social Pay: vender sin web desde canales cotidianos

Por un lado, Social Pay es una solución específica para impulsar la venta directa en canales cotidianos: permite a pymes y autónomos vender desde redes sociales, WhatsApp o email sin necesidad de web, generando enlaces de pago o códigos QR desde el TPV Virtual. El cliente paga con tarjeta o Bizum y el comercio recibe los cobros en su cuenta cada día.

“Con Social Pay, queremos ayudar a los pequeños comercios y profesionales a aprovechar el potencial de las redes sociales para llegar a nuevos clientes y vender de una forma sencilla y segura”, ha señalado el director de Soluciones de Adquirencia para Comercios de BBVA España, Antonio Macías. “Nuestro objetivo es acompañarles en su digitalización con soluciones que les permitan crecer y gestionar sus ventas de manera eficiente”.

Bizum en TPV: cobrar fácil, sin tarjeta ni QR

Por otro lado, BBVA refuerza su propuesta en el punto de venta físico con un hito de innovación: fue el primer banco en España en ofrecer Bizum como medio de pago en los TPV de comercios. Esta funcionalidad está disponible en TPV Android a través de la app BBVA Cobros y permite cobrar con Bizum de forma sencilla: el comercio genera una solicitud de pago desde el TPV y el cliente la autoriza desde la banca online de su entidad, con confirmación inmediata. El proceso no requiere tarjeta ni códigos QR, y está diseñado para agilizar el cobro en tienda y reducir fricciones en el mostrador.