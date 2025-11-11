Catalunya diseña su red ferroviaria del futuro: tres nuevas estaciones AVE, empresa pública de trenes y dos grandes ejes que reordenan el mapa

El Govern ha aprobado este martes la Estratègia Ferroviària de Catalunya 2025-2050, el documento que marcará la hoja de ruta de la movilidad sobre raíles de las próximas décadas. El plan, presentado por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, define una red pensada para duplicar la capacidad del sistema actual, crear tres nuevas estaciones de alta velocidad —en los aeropuertos de Girona y Reus y otra en el Penedès—, impulsar dos grandes ejes estructurales (proyectados hace años, el Eix Transversal Ferroviari y la Línia Orbital de Catalunya) y crear una empresa pública de trenes que permita comprar material rodante propio.

Tren de la futura línea R-Aeroport que operará Ferrocarrils de la Generalitat. / Jordi Otix

La consellera ha destacado en la comparecencia tras el Govern que están trabajando en la “estabilización” del sistema ferroviario de Catalunya y el hecho de diseñar una estrategia permitirá “levantar la mirada” y ver qué infraestructura e inversiones se necesitan para desarrollar este tipo de transporte en los próximos lustros. "El sistema ferroviario de Rodalies no está al nivel que querríamos", ha encajado.

La estrategia no solo engloba la red de Rodalies, Regionals y la alta velocidad, sino también incluye el metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), los tranvías actuales de Barcelona y el futuro tren-tram del Camp de Tarragona. El plan parte de un diagnóstico claro: Catalunya crecerá en población y movilidad, y el sistema ferroviario debe duplicar su capacidad (actualmente son 2.050 kilómetros de líneas en servicio) si quiere mantener su peso como alternativa real al transporte privado.

30.000 millones desde el 2000

En los primeros 25 años del siglo, la inversión ferroviaria en Catalunya ha sido superior a los 30.000 millones de euros, a partes casi iguales entre el Estado y la Generalitat. En el primer caso, se ha dedicado mayoritariamente a la red de alta velocidad (sobre los 10.000 millones), con las inyecciones millonarias sobre todo del periodo entre 2005 y 2010. A pesar de que el nuevo documento del Govern no cifra la cantidad deseada hasta el 2050, su objetivo es que sea parecida a esos 30.000 millones.

Estación de alta velocidad de Girona. / DdG

Otra de las apuestas del documento aprobado este martes es acercar la alta velocidad a más territorio, con la creación de tres nuevas estaciones intermodales: en los aeropuertos de Girona y Reus y otra en Vilafranca del Penedès. La primera, la única con estudio informativo arrancado, permitirá conectar directamente el aeropuerto de Vilobí d'Onyar con la red de alta velocidad y con la futura estación del Eix Transversal; la segunda dará servicio al entorno del aeropuerto de Reus y al corredor mediterráneo; y la tercera, situada entre Vilafranca y Sant Sadurní d'Anoia, actuará como nodo de enlace entre el Alt Penedès y el área metropolitana.

Estas tres estaciones se sumarán a las existentes en Barcelona, Figueres, Girona, Lleida y Camp de Tarragona, ampliando así el mapa de accesibilidad a los trenes de larga distancia, que consideran escaso. La consellera ha fijado que las dos estaciones de alta velocidad de Girona y Reus están vinculados al DORA III (2027-2031) de Aena, con lo que deberían estar "en funcionamiento" en 2030 mientras que en el caso de la del Penedès de momento no hay calendario.

Reivindicaciones históricas

Entre los principales ejes de actuación, el Govern plantea además dos proyectos estructurales que hasta ahora habían sido reivindicaciones históricas. El primero es el Eix Transversal Ferroviari, una línea que conectará Lleida, Manresa, Vic y Girona, cerrando un corredor de media distancia transversal que permitirá unir el interior del país sin pasar por Barcelona. El segundo es la Línia Orbital Ferroviària, concebida como un gran anillo de Rodalies entre Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Terrassa, Sabadell, Granollers y Mataró. Ambos proyectos se consideran vertebradores para reducir la dependencia radial de la red actual.

"Igual que tenemos primeras y segundas coronas de ejes viarios que evitan el área metropolitana de Barcelona, queremos replicarlo en líneas ferroviarias", ha explicado Paneque, que ha revelado que antes de acabar el año se licitará el estudio de alternativas del trazado del primer tramo del Eix Transversal Ferroviari, que debe unir Lleida, Cervera, Igualada y Martorell.

Renovar el parque móvil

La estrategia contempla también la creación de una nueva empresa pública ferroviaria, dependiente de la Generalitat, que se encargará de la compra, gestión y mantenimiento de trenes. Este nuevo ente permitirá disponer de material rodante propio, y avanzar en el despliegue efectivo de las competencias asumidas tras el traspaso del servicio. El documento justifica esta decisión en la necesidad de “garantizar la independencia operativa y la fiabilidad del servicio”, y señala que Catalunya necesita renovar gran parte de su parque móvil en los próximos 10 años.

Tras la aprobación de la Estratègia Ferroviària de Catalunya, que era un mandato del Parlament de sendos plenos monográficos de Rodalies y de infraestructuras, el Pla de serveis ferroviaris de Catalunya (que está en elaboración) diseñará cómo aumentar los servicios, la fiabilidad y la seguridad y, en tercer lugar, otro elemento de planificación, el Pla d'infraestructures de transport establecerá qué se necesita para lograrlo.