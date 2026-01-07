Reolink lanza su nueva AI Box y una cámara insignia de 24 MP con triple lente

Reolink, compañía internacional en soluciones de seguridad para hogares y empresas, ha presentado en el CES 2026 su nuevo AI Box, un centro de inteligencia artificial autónomo que inaugura una nueva categoría dentro de su ecosistema, y la Serie OMVI, una innovadora línea de cámaras de seguridad con triple lente, encabezada por el modelo OMVI X16 PoE de 24 megapíxeles.

Inteligencia artificial potente, privada y local

El Reolink AI Box, impulsado por la plataforma Qualcomm Dragonwing Q8, realiza todo el procesamiento de IA de forma local, sin depender de la nube. Esto permite análisis en tiempo real, una gestión más rápida y eficiente de los datos y, sobre todo, una garantía de privacidad total.

El dispositivo es compatible con la mayoría de las cámaras Reolink (a excepción de los modelos 4G), centros domésticos y grabadores NVR, mediante una configuración sencilla de tipo plug-and-play. Gracias a ello, incluso los equipos anteriores al auge de la IA pueden integrar funciones inteligentes sin necesidad de renovación de hardware.

Entre las nuevas capacidades destacadas del Reolink AI Box figuran: Alertas basadas en comandos naturales, que permiten configurar reglas como “persona saltando una valla” o “cubeta llena en el patio trasero”; descripción automática de eventos, con clasificación en cuatro niveles de importancia (L1-L4); resúmenes inteligentes de grabaciones y tendencias, y búsqueda de vídeo IA+, que identifica instantáneamente fragmentos específicos mediante descripciones en lenguaje natural.

Serie OMVI: triple lente y visión total

La nueva Serie Reolink OMVI, premiada en el CES, introduce un enfoque muy novedoso en videovigilancia gracias a su sistema de triple lente. Su buque insignia, la OMVI X16 PoE, ofrece 24 MP de resolución mediante una combinación de cámara panorámica dual de 16 MP con visión ultra gran angular de 180° y una unidad PTZ (pan-tilt-zoom) de 8 MP con zoom óptico 16x.

Su estructura de triple motor permite un giro horizontal de 360°, inclinación de hasta 22° en las lentes superiores y un rango vertical de 140° para la unidad PTZ. Esto posibilita una cobertura de área completa con extrema precisión. Además, su sistema de Seguimiento Inteligente Sincronizado detecta movimientos y bloquea automáticamente el objetivo, ofreciendo un seguimiento detallado incluso más allá del campo de visión panorámico.

Nuevas líneas de bajo consumo y energía solar

Reolink también amplía su oferta con una serie de timbres y cámaras de bajo consumo, desarrollada junto a Qualcomm, e impulsada por el chip Micro-Power Wi-Fi CC730, que mejora el rendimiento energético en hasta un 96% respecto al estándar del sector.

Por otro lado, la nueva Solar Floodlight Cam, con panel solar integrado y reflector de 1000 lúmenes, ofrece visión gran angular de 150° y autonomía de hasta tres meses sin recarga. Esta cámara se suma a la gama Floodlight, presentada previamente en la IFA 2025, consolidando la apuesta por soluciones sostenibles y sin cables.