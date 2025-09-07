El esqueleto del país: las infraestructuras para la 'Catalunya de los 10 millones' de personas

Si hay un reto realmente colosal para hacer posible una Catalunya con 10 millones de personas es el de dignificar las infraestructuras de movilidad para que la población se pueda desplazar de forma fiable. El reto demográfico, más allá de exigir vivienda para acoger a la población, precisa garantizar un esqueleto de redes ferroviarias, carreteras, puertos y aeropuertos por donde además discurran unos servicios de transporte dimensionados a la nueva realidad.

Los deberes en este campo recaen en la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Hace dos meses, a propósito del debate sobre infraestructuras que se celebró en el Parlament, se hizo un ejercicio de prospección para dar respuesta a este horizonte con la mirada puesta en el 2050.

Trabajar "a dos ritmos"

Su responsable, la consellera Sílvia Paneque, recuerda que la idea arrancó a partir de la "constelación" dibujada por los 666 solares puestos a disposición por los municipios catalanes para construir vivienda pública. En una conversación con EL PERIÓDICO, insiste en que se trata de una hoja de ruta a largo plazo ("en Territori trabajamos a dos ritmos, en el día a día y en el salto a los ocho millones", prosigue) y que se pretende que, cuando esos hogares estén listos, haya una conexión de transporte público de calidad, "que se calcule por tiempo de viaje, no por kilómetros".

Uno de los nuevos trenes que circularán por la red de Rodalies en 2026. / JORDI COTRINA

"La gente se puede plantear un proyecto de vida si vive a 30 o 40 minutos de donde trabaja, además de que los planes directores urbanísticos (PDU) para generar riqueza se deben planificar teniendo en cuenta el Pacte Nacional per a l'Indústria, que tengan conexión ferroviaria y que haya disponibilidad de parcelas grandes para que se instalen empresas y creen empleo", prosigue Paneque. En la reunión del arranque del curso con el president Salvador Illa en Arnes, la consellera presentó una lista de PDU prioritarios que sumaban estos tres requisitos.

Nuevas líneas ferroviarias

Las inversiones se desplegarán en los próximos 25 años con un diagnóstico claro: las infraestructuras actuales (diseñadas para la Catalunya de los seis millones) no responden a las necesidades de la población, muchas veces ni a los actuales ocho millones, y se debe preparar para absorber dos millones más. La movilidad del futuro, sostiene el Govern, debe estructurarse en torno a ejes ferroviarios potentes, carreteras con mayor capacidad, puertos y aeropuertos competitivos y una red de transporte público interurbano adaptada al incremento de la demanda. Todo ello con el doble propósito de garantizar la cohesión territorial y contribuir a la transición ecológica.

Uno de los pilares del plan es el ferrocarril, que debe ganar protagonismo como columna vertebral de la movilidad. Entre las actuaciones destacadas figura el Eix Transversal ferroviari, un corredor que conectará Lleida y Girona pasando por Manresa, Igualada y Cervera. También se contemplan conexiones orbitales para mejorar la interrelación entre ciudades sin pasar necesariamente por Barcelona: de Vilanova i la Geltrú a Vilafranca, de Martorell a Terrassa, de Sabadell a Granollers. Además, se impulsa el tranvía del Camp de Tarragona, cuyas obras en el primer tramo entre Cambrils y Vila-seca deben empezar a finales de 2025.

Obras en la carretera C-55 en Castellbel i el Vilar. / Regió 7

Desdoblamientos reclamados

El ámbito viario ocupa igualmente un lugar central. El Govern prevé el desdoblamiento de la C-55 en el Bages, reclamado durante décadas; la ampliación de la C-16 entre Berga y Bagà y mejoras en el Eix Pirinenc (N-260), así como la B-224. También se proyectan variantes como las de Les Preses y Olot o Sant Feliu de Codines (aprobado en julio y que se licitará este mes), y se contemplan nuevas conexiones entre la AP-2 y la AP-7, claves para descongestionar algunos de los corredores más saturados del país. La modernización de estas carreteras se considera indispensable para reforzar la seguridad, reducir tiempos de trayecto y facilitar la competitividad económica de las comarcas interiores.

El transporte público por carretera también forma parte de la estrategia. Paneque ha anunciado esta semana un plan de choque de 17 millones de euros para 2025 y 2026, que incluye 62 actuaciones para reforzar el sistema de buses interurbanos. Entre las medidas destacan la creación de cuatro nuevas líneas —Hostalric-UVic, El Vendrell-Barcelona, Calafell-Barcelona y Pont de Suert-Tremp— y el aumento de frecuencias en servicios exprés y regulares de las áreas de Barcelona, Lleida y Girona. El Govern justifica la medida en el fuerte incremento de la demanda: en 2024 se contabilizaron 80 millones de usuarios, un 17% más que en 2019, con crecimientos especialmente notables en la red Exprés.cat (+38,6%) y en el sistema Clic.cat (+93%).

Un avión despega del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Zowy Voeten

Redistribución de la inversión

El plan de infraestructuras tiene una vocación claramente territorial. Se busca romper el centralismo metropolitano y redistribuir la inversión hacia el conjunto del país, con actuaciones previstas en Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Ponent y Catalunya Central. Este enfoque pretende corregir desequilibrios históricos y asegurar que el desarrollo económico no se concentre exclusivamente en el área de Barcelona. Al mismo tiempo, la Generalitat subraya que para llevarlo a cabo será necesaria una modernización del marco legislativo, en particular la reforma de la Ley de Transporte de Viajeros de 1987, y ese rediseño de las concesiones de bus interurbano para adaptarlas a las necesidades actuales.

Los puertos y aeropuertos son otro componente esencial de este esqueleto. En el Port de Barcelona se prevé una inversión de 1.150 millones de euros, centrada en los accesos viarios y ferroviarios y en la implantación de sistemas OPS para suministrar electricidad a los buques atracados. El Port de Tarragona contará con 195 millones para conexiones y para levantar una nueva terminal intermodal de 150.000 metros cuadrados. Tras años de controversia, el Govern acordó en junio con Aena la ampliación del Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, en coordinación con los aeropuertos de Girona y Reus.