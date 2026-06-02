León pone en valor al Gaudí desconocido

En el año del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, León quiere reivindicar una parte menos conocida del legado del arquitecto catalán. Lo hace a través del proyecto “Año Gaudí en León”, una iniciativa cultural y turística presentada recientemente en Barcelona que busca situar a la provincia dentro del relato internacional del modernismo gracias a dos de las grandes obras que Gaudí firmó fuera de Catalunya: la Casa Botines de León y el Palacio Episcopal de Astorga.

La propuesta plantea una lectura distinta de Gaudí, alejada de los circuitos más habituales de Barcelona, y vinculada al viaje, al patrimonio y al descubrimiento de una arquitectura que también dejó una huella profunda en Castilla y León. En este contexto, la Casa Botines emerge como uno de los edificios más singulares del arquitecto: un inmueble neogótico inaugurado en 1893, concebido para combinar viviendas y actividad comercial, con aspecto de fortaleza medieval y una distribución sorprendentemente moderna para la época.

León reivindica la faceta más desconocida del arquitecto catalán en el centenario de su muerte.

A pocos kilómetros, en Astorga, el Palacio Episcopal muestra otro de los grandes universos creativos de Gaudí. Inspirado en la arquitectura medieval, el edificio destaca por sus torres cilíndricas, arcos apuntados y vidrieras, en una obra concebida originalmente como residencia episcopal y que hoy se ha convertido en uno de los grandes iconos monumentales de la ciudad.

El “Año Gaudí en León” incluirá actividades culturales, acciones divulgativas y nuevas propuestas turísticas. Entre las novedades anunciadas figura la inauguración, el próximo 25 de junio, de la nueva exposición permanente del Museo Casa Botines Gaudí, además de la apertura de espacios de este inmueble hasta ahora inaccesibles al público.