Mercedes-AMG lleva al extremo las prestaciones del CLE con el 646 Spezialanfertigung

Mercedes-AMG ha llevado el CLE bastante más lejos de lo que permite una preparación convencional con el nuevo 646 Spezialanfertigung. Esta versión de tan sólo 30 unidades, parte de la plataforma del CLE 53, pero emplea un V8 biturbo de 646 CV, tracción trasera, unos 170 kilos menos de peso y una carrocería profundamente modificada. Está homologado para carretera, aunque buena parte de su desarrollo mira directamente hacia el circuito.

Mercedes AMG CLE 646 Spezialanfertigung / Mercedes-Benz

La transformación empieza por eliminar el sistema de tracción total AMG Performance 4MATIC+ del modelo original. Toda la fuerza llega ahora a las ruedas posteriores a través de un diferencial autoblocante de control electrónico, una decisión que también ayuda a rebajar peso y cambia por completo la forma de transmitir la potencia al suelo.

El motor elegido es el V8 biturbo de 4.0 litros M177 EVO, con cigüeñal plano y una potencia de 646 CV (475 kW). Entrega 850 Nm entre 2.500 y 4.500 rpm y trabaja con una gestión electrónica específica. Mercedes-AMG también ha preparado tres circuitos independientes de refrigeración para soportar un uso intensivo y ha recurrido a un escape específico cuyo tramo final se ha desarrollado junto a Akrapovic, con titanio para contener el peso.

Mercedes AMG CLE 646 Spezialanfertigung / Mercedes-Benz

La transmisión sigue siendo la automática AMG Speedshift TCT 9G de nueve relaciones, adaptada a esta configuración de propulsión trasera. También se ha recalibrado el Launch Control. El resultado son 11,4 segundos para alcanzar 200 km/h desde parado y una velocidad máxima de 310 km/h.

Menos peso, más anchura y un chasis hecho a medida

Frente al modelo original, AMG anuncia una reducción de unos 170 kilos gracias al uso extensivo de fibra de carbono, la eliminación de los asientos traseros y de parte del aislamiento acústico, unas ventanillas traseras y luneta de policarbonato y una batería de 12 voltios más ligera. El capó, las aletas delanteras, los estribos, el techo, distintas piezas de los paragolpes, el difusor, la tapa del maletero y el alerón recurren a la fibra de carbono.

LLantas del Mercedes AMG CLE 646 Spezialanfertigung (4) / Mercedes-Benz

La carrocería crece a lo ancho con 60 milímetros más delante y detrás, y deja espacio para llantas forjadas de 20 pulgadas con neumáticos de 305/30 ZR20 en el eje delantero y 335/30 ZR20 en el trasero. AMG señala que estos neumáticos derivan de la tecnología desarrollada originalmente para el Mercedes-AMG One. La altura, por su parte, baja 22 milímetros delante y 16 detrás.

Más importante para su planteamiento es la nueva suspensión coilover de acero, desarrollada conjuntamente con KW automotive. Los amortiguadores permiten regular por separado extensión y compresión, tanto a baja como a alta velocidad, de forma que la puesta a punto puede adaptarse al circuito, al tipo de conducción o a las preferencias del conductor.

Interior del Mercedes AMG CLE 646 Spezialanfertigung (12) / Mercedes-Benz

Los frenos son cerámicos, con discos delanteros de 420 x 40 milímetros y pinzas fijas de seis pistones, mientras que detrás emplea discos de 360 x 32 milímetros con pinzas flotantes de un pistón. AMG ha añadido además conductos específicos para mejorar su refrigeración.

Aerodinámica regulable y un interior reducido a lo esencial

La aerodinámica no se limita a un alerón más grande. El difusor delantero puede colocarse manualmente en dos posiciones, Street y Race, esta última destinada exclusivamente al circuito. En combinación con el alerón trasero regulable, las salidas de aire de las aletas y un fondo prácticamente plano, permite modificar el equilibrio aerodinámico del coche.

Alerón del Mercedes AMG CLE 646 Spezialanfertigung / Mercedes-Benz

A 310 km/h, Mercedes-AMG cifra la carga aerodinámica total en más de 250 kilos. Parte de ese resultado procede de los trabajos realizados bajo la carrocería y de unos canales junto a los faros que conducen aire hacia los pasos de rueda.

Para conducción en circuito con el control de estabilidad desconectado, el AMG Traction Control permite elegir entre nueve niveles de deslizamiento del eje trasero. El coche también prescinde de distintos sistemas de confort y asistencia, entre ellos el asistente de aparcamiento Parktronic, mientras que el equipo de infoentretenimiento y el sistema de sonido se han simplificado.

Asientos del Mercedes AMG CLE 646 Spezialanfertigung / Mercedes-Benz

Dentro hay dos bacquets de competición y una barra antivuelco integrada. Los paneles de las puertas son de fibra de carbono y los arneses de seis puntos forman parte de un Performance Package opcional.

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Cada unidad se monta artesanalmente en Affalterbach. El CLE 646 Spezialanfertigung es el segundo integrante de Mercedes-Benz Mythos Series, después del PureSpeed, y su producción se limita a 30 coches para todo el mundo. No habrá que esperar a conocer su acogida comercial: Mercedes-AMG asegura que las 30 unidades ya estaban vendidas antes de su estreno mundial.