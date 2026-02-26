Hong Kong: donde la tradición se une con la naturaleza

Cosmopolita, exótico y, a la vez, profundamente tradicional, Hong Kong es uno de los lugares más sorprendentes del mundo. Este destino es un placer para descubrir en primavera, cuando las temperaturas son suaves y la humedad aún da tregua.

Este territorio está formado en un 70% por naturaleza, con 40% protegida en 25 parques naturales, pese a su inconfundible silueta de rascacielos. Con más de siete millones de habitantes, está situado en el Mar de China Meridional y se divide en tres partes: la Isla de Hong Kong, corazón histórico y financiero; la Península de Kowloon, repleta de oferta cultural; y los Nuevos Territorios, más grandes y con naturaleza rica y virgen.

Formado por más de 260 islas y penínsulas y un equilibrio único entre mar, montaña y asfalto, es un enclave donde todo está cerca, lo que permite pasar del bullicio financiero a la calma de la naturaleza en apenas unos minutos. La fusión entre tradición y modernidad convierten a la región en un mosaico urbano, donde el inglés se mezcla con el cantonés, los templos budistas con los bares y restaurantes de lujo, y los rascacielos con frondosos parques.

Tierra de festivales

La primavera hongkonesa es sinónimo cada año de tradición con varios festivales imprescindibles. Uno de los más destacados es el Cheung Chau Bun Festival, celebración religiosa taoísta que tiene lugar en la isla de Cheung Chau, normalmente en mayo, para conmemorar el octavo día del cuarto mes lunar. Esta pequeña isla, famosa por sus playas y mariscos, recibe a miles de personas y se llena de vida con ambiente festivo y espiritual. El momento culminante es la carrera de escalada, en la que los participantes escalan tres torres de casi 15 metros cubiertas de los panecillos de la suerte, emblema del festival.

Por otro lado, en junio, Hong Kong acoge el Festival del Barco Dragón, un evento con carreras en las que embarcaciones de unos doce metros de largo, adornadas y pintadas con cabezas de dragón, se mueven al ritmo de tambores, impulsadas por remeros.

Estampa urbana de Hong Kong con los clásicos autobuses de dos pisos / Discover Hong Kong

Actividades todo el año

Hong Kong es famoso por la multitud de atracciones que ofrece, como por ejemplo el Puerto Victoria, que puede cruzarse en el histórico Star Ferry; o el Gran Buda, situado en la isla de Lantau. Asimismo, la región cuenta con dos parques temáticos de talla mundial: Hong Kong Disneyland y Ocean Park. La escena cultural es igualmente vibrante, con espacios como Tai Kwun, el M+ o Hong Kong Palace Museum. A todo ello se suman mercados y lugares animados como Temple Street, boutiques de diseño en PMQ y tiendas tradicionales en Sham Shui Po.

Viajar a Hong Kong es muy sencillo: los europeos pueden permanecer hasta 90 días sin visado, con vuelos directos desde Madrid y Barcelona de Cathay Pacific. Por otro lado, a pesar de tener dos lenguas oficiales, la señalización está en inglés, la moneda es el dólar hongkonés (1 euro se traduce en 9 HKD) y la diferencia horaria es de más de siete horas en verano y más de seis en invierno. Con todo, Hong Kong se presenta como un destino accesible y fascinante para ser explorado en cualquier momento del año.