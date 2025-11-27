Sercotel Hoteles: tres maneras de vivir la Navidad: nieve, ciudad o mar

Este año, tres destinos dibujan rutas muy distintas, pero igual de tentadoras: Andorra, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria. En los tres, los hoteles Sercotel actúan como punto de partida para disfrutar del destino sin renunciar a comodidad, hospitalidad y a esos desayunos que tantos viajeros destacan.

Andorra: abrir la temporada de nieve con calma

Quienes esperan diciembre para estrenar las botas de esquí encuentran en Andorra un refugio perfecto. El pequeño país pirenaico suma este año una de las aperturas de temporada más deseadas, con las pistas de Grandvalira y Vallnord a pleno rendimiento y un ambiente que combina deporte, compras y termalismo. Entre las nieves, el visitante busca también un lugar cómodo donde dejar el coche, descansar y salir a pasear sin complicaciones.

A apenas 50 metros de la Avenida Carlemany, en pleno corazón de Escaldes-Engordany, el Sercotel Delfos Andorra cumple justamente con ese equilibrio. Su ubicación permite moverse a pie por la zona comercial y, al mismo tiempo, subir a pista en pocos minutos. El hotel cuenta con parking, un detalle que el viajero invernal agradece tanto como un buen secado de guantes. Tras la jornada de esquí, muchos huéspedes se dejan caer por los establecimientos de la avenida o por los centros termales cercanos antes de volver a una habitación donde reina el silencio que solo se encuentra en destinos de montaña.

Sercotel Delfos Andorra / Sercotel

Valencia: una ciudad que vive la Navidad a su manera

Hay quien asocia diciembre al movimiento urbano: calles iluminadas, mercados, exposiciones y terrazas con estufas donde alargar la tarde. En ese mapa, Valencia se ha consolidado como una de las ciudades más agradables para una escapada pre, post o plenamente navideña. La capital del Turia combina cultura, gastronomía, playas y un clima templado que facilita improvisar planes de día y de noche.

En el distrito de Campanar, el Sercotel Sorolla Palace se integra como un punto estratégico para disfrutar la ciudad sin renunciar a espacio y tranquilidad. Sus habitaciones amplias y luminosas, recién reformadas, permiten descansar después de un recorrido por el casco histórico o una visita al complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El hotel dispone de parking y piscina, un plus inesperado en una escapada urbana. El entorno está bien conectado con el centro, de modo que el viajero puede combinar paseos, cultura y compras sin prisas, sabiendo que vuelve a un hotel amplio, cómodo y pensado para pasar más de una noche.

Sercote Sorolla Palace Valencia. / Sercotel

Las Palmas de Gran Canaria: diciembre a ritmo de orilla

Para otros, la Navidad es simplemente la oportunidad de escapar del frío. Y en ese caso, cuesta competir con el clima benigno de Las Palmas de Gran Canaria, donde diciembre se vive con manga ligera y tardes de playa. La Playa de las Canteras, una de las más valoradas de España, es escenario habitual de paseos, baños y atardeceres que parecen de otra estación.

Justo en primera línea, el Sercotel Playa Canteras ofrece ese placer casi infantil de despertarse mirando al mar desde algunas de sus habitaciones. La localización invita a vivir la ciudad sin renunciar a los planes playeros: basta cruzar el paseo para sentir arena y sal. Desde allí, la capital grancanaria se abre con su oferta de museos, barrios históricos y restaurantes donde descubrir la cocina local. El hotel, moderno y práctico, funciona como punto de partida para quienes buscan días luminosos mientras en la Península el invierno aprieta.

Desayunos Sercotel, uno de los servicios mejor valorados por los clientes. / Sercotel

El desayuno, ese momento que marca el viaje

En los tres destinos hay algo que se repite: los desayunos Sercotel, uno de los servicios mejor valorados por sus huéspedes, con una nota media de 8,9 sobre 10. La experiencia se articula alrededor de productos sencillos pero bien elaborados: zumo de naranja natural recién exprimido, café molido al momento, variedad de panes, embutidos, propuestas dulces y una selección de opciones saludables. Un desayuno sin prisas que marca el tono del día, ya sea para subir a pistas, recorrer una ciudad o caminar descalzo junto al mar.